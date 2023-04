Pedro Almodóvar estrenará su nuevo proyecto cinematográfico el mes que viene en el festival de Cannes, que se celebra del 16 al 27 de mayo. Se trata por supuesto de ‘Extraña forma de vida‘, el mediometraje que ha dirigido con Ethan Hawke y Pedro Pascal en los papeles principales. El «western gay» de Almodóvar llega al fin, y su póster oficial acaba de darse a conocer.

De título sacado de un fado de Amalia Rodrigues, ‘Extraña forma de vida’ narra la historia del sheriff Jake (Hawke) y del ranchero Silva (Pascal), dos viejos amigos que trabajaron juntos como pistoleros a sueldo y que se reencuentran después de veinticinco años sin verse. Jake se reúne con Silva para contarle un secreto que ha mantenido oculto durante años.

- Publicidad -

Antes que se estrene ‘Extraña forma de vida’, Almodóvar publicará otro proyecto, un libro de relatos. ‘El último sueño’ sale este jueves 13 de abril y reúne doce cuentos que el director escribió entre los años 60 y la actualidad, y que engloban lo que él llama una «biografía fragmentada» que captura «algunas de mis obsesiones más íntimas». Con ‘El último sueño’, «el lector acabará obteniendo la máxima información de mí como cineasta, como fabulador y el modo en que mi vida hace que una cosa y las otras se mezclen”.

Almodóvar ha dado una entrevista en El País en la que ha hablado sobre ‘El último sueño’. Curiosamente, el cineasta recuerda que crecer en un pueblo se pareció a vivir en un «western», contexto que ha explorado en su próxima película.

- Publicidad -

‘Vida y muerte de Miguel’, uno de los cuentos incluidos en el libro, compara vivir en un pueblo directamente con morir «en todos los sentidos». El director asegura que «de no haber salido de allí, hubiera acabado en la cárcel o suicidándome», y aclara: «Que me perdonen todas las provincias, porque me parece estupendo que hoy haya una vuelta a la vida rural. Pero ser niño en un pueblo en plena posguerra era como vivir en el salvaje Oeste. Eso no significa que reniegue de La Mancha ni de Extremadura, que aparecen mucho en mis películas. Pero ahora soy un urbanita recalcitrante. No se me pasaría por la cabeza volver a vivir en un pueblo».

La relación entre Almodóvar y la literatura es tan estrecha que el director ya piensa en adaptar otro de sus recientes libros favoritos, ‘Boulder’ de Eva Baltasar. «Estoy pensando cómo le hinco el diente para convertirlo en algo cinematográfico. Es una escritora durísima y muy original».