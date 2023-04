Sam Smith ha dado inicio a la gira ‘The Gloria Tour’ este miércoles 12 de abril en Sheffield, Reino Unido. Con la gira se espera que ‘Gloria‘ coja impulso en listas, pues ya está completamente ausente de la lista de álbumes más exitosos de Reino Unido, pese a que se publicó el pasado mes de enero. Por contra, el debut de Smith ‘In the Lonely Hour‘ aparece en el puesto 85. En España, la gira de Smith se podrá ver en el festival Mad Cool de Madrid, en el mes de julio.

Smith había anunciado que ‘The Gloria Tour’ se dividiría en tres actos, el primero llamado «amor», el segundo «belleza» y el tercero «sexo». Un vistazo al setlist revela que cada acto abarca una etapa diferente de su carrera. El primero se centra principalmente en sus dos primeros discos. De hecho, el concierto empieza con ‘Stay with Me’ y continúa con ‘I’m Not the Only One’, ‘Too Good at Goodbyes’ o ‘To Die For’ hasta llegar a los primeros singles bailables de Smith, como ‘Dancing with a Stranger’.

En el segundo acto es en el que aparecen la mayoría de cortes de ‘Gloria’, como ‘Lose You’ o ‘I’m Not Here to Make Friends’, aunque son menos de lo esperado. Se presenta ‘Promises’, la versión de ‘I Feel Love’ y otra cover de ‘I’m Kissing You’ de Des’ree, además de clásicos como ‘Latch’ o ‘Lay Me Down’. El tercer acto se compone de una cover de ‘Human Nature’ de Madonna, muy simbólica dado la controversia que ha acompañado a Smith en esta era; y finalmente ‘Unholy’ pone el broche de oro.

En el aspecto visual, es espectacular la escenografía de ‘The Gloria Tour’ presidida por una gigante estatua dorada que representa a una persona acostada, similar a la del Buda reclinado de Tailandia. Smith viste varios atuendos extravagantes, entre ellos uno que representa el diablo. En la actuación del himno ‘Gloria’ parece una Virgen. Todo esto cuando no va directamente desnude de cintura para arriba. También recupera los outfits del vídeo de ‘I’m Not Here to Make Friends’, entre ellos el de plumas fucsia.

ACT I: LOVE

Stay with Me

I’m Not the Only One

Like I Can

Nirvana

Too Good at Goodbyes

To Die For

Perfect

How Do You Sleep?

Dancing with a Stranger

ACT II: BEAUTY

I’m Kissing You (cover de Des’ree)

Lay Me Down

Love Goes

Gimme

Lose You

Promises

I’m Not Here to Make Friends

Latch

I Feel Love

Restart

ACT II: SEX

Gloria

Human Nature (cover de Madonna)

Unholy