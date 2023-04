Echo & The Bunnymen darán tres conciertos en España el próximo mes de septiembre: el día 24 estarán en la valenciana población de Mislata (en la Sala Repvblicca), el 26 en Madrid (La Riviera) y el 29 en Barcelona (Razzmatazz 1).

Corren tiempos de reconocimiento para Echo & The Bunnymen. Recientemente ha llegado al mercado la reedición de su recopilación de grandes éxitos ‘Songs To Learn & Sing’, y luego ha comenzado la gira ‘Celebrating 40 Years Of Magical Songs’. Una celebración que continúa en 2023.

No viene mal recordar que sin la bravuconería de su vocalista, Ian McCulloh, seguramente no habría existido luego la de Ian Brown (Stone Roses) y Liam Gallagher (Oasis). McCulloh es el frontman por excelencia del post-punk (Ian Curtis al margen). Y Echo & The Bunnymen, una de las bandas británicas indiscutibles surgidas en los años 80, gracias a discos míticos como su debut ‘Crocodiles’, de 1980.

Su trayectoria se inició en 1978 -al principio llamándose solo Echo, un dúo entre McCulloh y el guitarrista Will Sergeant, hasta que entró el bajista Les Pattinson- y dura hasta el presente. Tuvieron su momento de duda entre 1988 y 1997, coincidiendo con la excedencia temporal de McCulloh, quien junto a Sergeant montó entonces el fugaz proyecto Electrafixion y publicó dos de los tres discos que tiene en solitario. Parecía que los días del grupo estaban contados. Pero Ian volvió a coger su micrófono y recuperaron el brío con el digno ‘Evergreen’ (1997), para pasar a despejar todas las dudas sobre su futuro con ‘What Are You Going To Do With Your Life?’ (1999). En lo que llevamos de siglo han publicado cinco álbumes más, como ‘Meteorites‘ o el más reciente ‘The Stars, The Ocean & The Moon’, conteniendo trece canciones seminales de su cancionero reinterpretadas y reimaginadas.



