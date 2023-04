15 artistas de Primavera Sound que no tienen nada de «zona media»

Depeche Mode, Kendrick Lamar, Rosalía, Blur, Halsey… son algunos de los gigantescos cabezas de cartel de Primavera Sound. Pero en ese cartel, en una segunda línea, encontramos nombres casi igual de apasionantes, algunos de los cuales nunca hemos visto en directo, o no vemos hace un par de décadas.

JENESAISPOP, por primera vez medio colaborador de Primavera Sound, realiza un repaso de esos otros 15 nombres que aparecen hacia la «zona media» del cartel, pero que en casi cualquier otro festival serían el cabeza. Os recordamos que Primavera Sound se celebra del 1 al 3 de junio en el Fòrum de Barcelona y del 8 al 10 de junio en Arganda del Rey en Madrid. También habrá conciertos por todas las ciudades en los días previos y posteriores, actividades paralelas que de hecho han comenzado ya. Las entradas y abonos están disponibles en la web oficial.

St Vincent

Uno de esos nombres que aparecen en letras grandes desde hace tiempo entre lo mejor del siglo XXI es el de Annie Clark. Siempre se habló de ella desde la edición de su debut ‘Marry Me’ en 2007. En 2014, con su excelente álbum homónimo, pasó a otro estatus siendo reconocida en los Premios Grammy. No suele dejar atrás en su repertorio temas de su obra maestra ‘MASSEDUCTION‘ (2021) y la única duda que nos queda ahora mismo es si su setlist seguirá fiel a su última obra ‘Daddy’s Home’ (2021) o estará pensando más bien en un nuevo trabajo un par de años después.



Caroline Polachek

Uno de los discos que veréis en absolutamente todas las listas de lo mejor del año es ‘Desire I Want to Turn Into You’, la segunda obra en solitario de Caroline Polachek. La cantante, que se diera a conocer en los 2000 como líder de Chairlift, ha dado un paso de gigante con una personal reivindicación de la new-age, el synth-pop, el trip hop o el ambient. ‘Sunset’ se inspira en España, como ‘Fly to You’ con Grimes y Dido lo hace en el drum&bass.



Christine and the Queens

Tampoco es muy dado a visitar nuestro país Christine and the Queens. Vendió un millón de copias de un álbum tan sublime como su debut ‘Chaleur humaine’ y ahora vendrá presentándonos una obra conceptual de la que conocemos el primer volumen, ‘Redcar les adorables étoiles’. ‘Paranoïa, Angels, True Love’ llegará al mercado el 9 de junio, el mismo día que actúa en Madrid (una semana después de presentarlo en Barcelona). En cualquier caso, su show será uno de los más teatrales, coreografiados y trabajados del festival. Quizá cuando lo veamos comprendamos por qué no ha podido traerlo a un país como España, donde desgraciadamente es un artista más minoritario que en Reino Unido o, por supuesto, en Francia.



Kelela

Otra artista que no piensa faltar en las listas de lo mejor de 2023 es Kelela. Fusionando el R&B con la electrónica experimental del prestigioso sello WARP al que pertenece, ‘Raven‘ es su mejor álbum de momento. Lo sabe hasta Jimmy Fallon, así que no seas la última persona en enterarse.



Rema

Con casi 40 millones de oyentes en Spotify, no quiero ni pensar dónde está el caché de Rema, ni cuándo podremos volver a verle en nuestro país tras su paso por Primavera Sound. ‘Calm Down’ todavía no ha dejado de crecer en las listas de éxitos, ya era un hit antes del obligado añadido de Selena Gomez, por lo que el show del nigeriano promete ser toda una fiesta de afrobeat y buen rollo.



Pusha T

Parece que no podremos ver a Kanye West en directo en ningún momento cercano, por lo que una manera de aproximarnos a sus producciones, a su trabajo en el estudio, es a través de uno de sus discípulos, Pusha T, con el que tantas veces ha trabajado. El rapero, con una carrera propia que le ha llevado al número 1 del Billboard 200 con su cuarto trabajo, está presentando en vivo ese ‘It’s Almost Dry‘, en el que West y Pharrell Williams se repartían los créditos a medias. Tampoco van a faltar representaciones de su gran disco de 2018, ‘Daytona‘.

Four Tet

La electrónica ocupará un lugar primordial en Primavera Sound, desde hace un par de ediciones incluso asentada en varios escenarios propios, tan gigantescos y variados que han llegado a constituir un pequeño festival aparte, como ya se ha visto en la edición barcelonesa. A falta de averiguar dónde se ubicará Four Tet, su presencia sirve para poner en valor esa línea editorial en la que la electrónica de calidad, más fina y a la vez accesible, es un reclamo también para miles de personas. Avalan a Four Tet maravillas como ‘Rounds’ (2003), ‘There Is Love In You’ (2010) o ‘New Energy‘ (2017).



Skrillex

Quien puede darse un baño de masas bien entrada la madrugada es Skrillex, que ha pasado de ser uno de los referentes del dubstep (o el brostep) a nivel mundial a ser una superestrella capaz de parir macrohits como ‘Where Are Ü Now’ con Justin Bieber. Ahora viene a presentar no un solo disco sino dos, que responden al nombre de ‘Quest for Fire’ y ‘Don’t Get to Close’. De ellos están sonando particularmente ‘Rumble’ y ‘RATATA’ del primero. Missy Elliott, Aluna, el mencionado Four Tet o Fred again.. están entre sus colaboradores.



Fred again..

Hablando de lo cual, Fred again.. va a ser otro que sospechamos que también va a atraer a un público multitudinario. Sus números no han dejado de crecer con sus producciones compartidas durante la pandemia, dejando sobre todo para ‘Marea (we’ve lost dancing)’ números millonarios. Pero atentos también a maravillas como ‘Danielle (smile on my face)’, que parte de una vieja idea de 070 Shake.



Swans

Lo bueno de Primavera Sound es que su entrega a los nuevos ídolos de masas, como Rema, Måneskin o Mora no les llevan a dar la espalda a los artistas que han representado su línea editorial desde siempre. El festival es fiel a Shellac, que aparecen en el cartel como es tradición, y también a Swans. Michael Gira es una leyenda viva que reventará tímpanos dando vueltas alrededor de obras como ‘To Be Kind’, así que no olvidéis llevar tapones si queréis llegar bien a viejos.



The Moldy Peaches

El cambio estilístico de escenario a escenario puede tener forma de pirueta. The Moldy Peaches han vuelto después de 20 años de ausencia para reivindicar su legado. El dúo formado por Adam Green y Kimya Dawson ya era una referencia desde antes de sonar en la película ‘Juno’, y ha marcado a un par de generaciones que han preferido las canciones en pequeño y las grabaciones caseras al modo de los artistas DIY de finales del siglo XX. Antes de que se hablar de bedroom pop ya existió el anti-folk, y ellos están aquí para recordarlo.



Le Tigre

Otra reunión inesperada pero llena de justicia poética es la de Le Tigre. Ahora que tanto se habla de «no binarismo», fluidez y derechos LGTB+, y más en un espacio seguro como es Primavera Sound, solo podemos considerar a Le Tigre unas pioneras al respecto. Sus hits se sostienen por sí solos: ‘Deceptacon’ tiene los streamings que muchos artistas de esta lista querrían para sí, y tampoco deberían fallar canciones tan pinchadísimas en discotecas como ‘TKO’ o su versión de ‘I’m So Excited’.



The War on Drugs

No hay dinero en ningún festival del mundo -ni siquiera en Primavera Sound- para pagar el caché de Bruce Springsteen y la E Street Band 7 años después de su última gira, así que a falta del Boss, uno de sus más excelsos seguidores. The War on Drugs llevan años trabajando un sonido que de manera encantadora no se decide entre la grandiosidad y la melancolía. Por el camino, nos han dejado álbumes tan relevantes y completos como ‘I Don’t Live Here Anymore’ (2021).



Julia Holter

Entre los nombres que hace daño a la vista no ver en letras doradas, el de Julia Holter. La artista lleva años promoviendo una especie de dream pop exquísito, con elementos que la acercan a nombres tan dispares como Angelo Badalamenti, Broadcast, Carole King o Scott Walker. Sólo leyendas en una artista esquiva que no es tan fácil ver en vivo por aquí. Comenzad por ‘Have You In My Wilderness‘.



The Delgados

Y terminamos (por el momento) con otro de esos grupos que no abarrotarán escenarios al modo de Beach House y Rosalía, pero que nos pueden ofrecer algo que no olvidemos fácilmente son The Delgados. Grabaron discos tan importantes en el indie pop como ‘The Great Eastern’, ‘Hate’ y ‘Universal Audio’ y después se separaron. Esperemos que este regreso les inspire para grabar nueva música, como sucedió con Slowdive. No hay mejor manera de cerrar este especial que con la escalofriante ‘Coming In from the Cold’.