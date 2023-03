2023 es un año importante para Primavera Sound, pues por primera vez en su historia se celebra tanto en Barcelona como en Madrid. La edición barcelonesa tendrá lugar del 1 al 3 de junio en El Parc del Fòrum, y la madrileña del 8 al 10 de junio en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey. JENESAISPOP es medio colaborador del evento y, durante las próximas semanas, desgranaremos su programación en diferentes artículos. Hoy nos centramos en sus grandes reclamos.

Los reyes de 1987

New Order: El último grupo en sumarse a Primavera Sound completa el triunvirato de bandas legendarias que en 1987 lo fueron todo. Fue el año en que New Order editó ‘Substance’, su famosa recopilación de singles: Peter Hook y los suyos venían de triunfar con ‘Blue Monday’, ‘Temptation’, etc. Con el siguiente disco, ‘Technique‘, editado en 1989, el grupo alcanzaría el número 1 de álbumes en Reino Unido por primera vez.



Depeche Mode: 1987 también fue un gran año para Depeche Mode. Terminada la gira de ‘Black Celebration’ en agosto de aquel año, solo pasaría un mes hasta el lanzamiento de su siguiente disco, el aclamado ‘Music for the Masses‘, el mismo que contenía ‘Strangelove’ y ‘Never Let Me Down Again’. En sus únicas fechas en España, Dave Gahan y Martin Gore presentarán nuevo disco, ‘Memento Mori’, que sale a finales de este mes.



Pet Shop Boys: El cabeza de cartel en la jornada gratuita de Primavera Sound es Pet Shop Boys, banda que sigue trayendo un show impecable y que, además, es asidua de los escenarios españoles. En 1987, el dúo formado por Neil Tennant y Chris Lowe se consagró con el lanzamiento del álbum ‘Actually‘ y con el primer número 1 en singles de su carrera, el de ‘It’s a Sin’.



Los novatos

Calvin Harris: No se puede decir que Primavera Sound no haya arriesgado con el cartel de este año. Entre los artistas a los que no esperábamos ver nunca en la letra de grande del festival se encuentra Calvin Harris, el rey de la EDM que en realidad ya no hace EDM: ahora le da al funk y sus últimos dos discos han sido estupendos. Suponemos que en el show habrá tralla.



Halsey: Aunque ha actuado en España alguna vez, nunca lo ha hecho como headliner, pero Primavera Sound ha apostado por Halsey, una de las reinas del pop alternativo actual. Lo de alternativo es un decir, pues sus cifras de streaming son monstruosas, pero Halsey es probablemente la única artista que tiene un single con Chainsmokers y, a la vez, un disco con Nine Inch Nails. Esperamos que se deje caer por el show de Calvin para cantar juntos ‘Stay with Me’.



Måneskin: Pitchfork los odia, el resto del mundo los ama. Los ganadores de Eurovisión 2021 actuarán en Primavera Sound por primera vez convertidos en uno de sus mayores atractivos gracias a su recuperación del rock de los 70, al carisma de sus integrantes sobre el escenario y a su colección de éxitos. Probablemente nunca un grupo ganador de Eurovisión ha ocupado un espacio tan importante en Primavera Sound, pero este es el timeline en el que yo quiero vivir.



Los nuevos iconos

Rosalía: Pocos artistas producen un impacto en la cultura popular como ha logrado ella en unos pocos años: no hay consenso en si ‘MOTOMAMI‘ es una obra maestra o todo lo contrario, ni en si el MOTOMAMI Tour era innovador o para nada merecedor de ser imitado… y, en esa división, Rosalía florece y congrega multitudes millonarias delante de un escenario. ‘MOTOMAMI’ fue el mejor disco de 2022 por más razones que la artística, la cual ya sería suficiente. Lo mejor es que es imposible saber qué vendrá después.



Kendrick Lamar: Parecía que su disco ‘Mr. Morale & the Big Steppers‘ no había tenido el tirón de los anteriores, pero luego le vimos en directo en París. Uno de los artistas más influyentes de su generación, capaz de entregar en cada álbum una obra maestra que seguir analizando con el paso del tiempo, a Kendrick no nos lo perderíamos por nada del mundo, pues no suele venir a España. Y este año hay dos oportunidades.



Baby Keem: Da la casualidad que Baby Keem es el primo de Kendrick Lamar. Se puede decir que es la respuesta Gen Z a la generación millennial de Kendrick. Juntos han firmado el éxito ‘family ties’, cuyos streamings dan verdadero vértigo. De todos los raperos que actúan en Primavera, aparte de Kendrick, Baby Keem es el que más tirón tiene entre el público hip-hopero del festival, y su concierto promete ser uno de los más multitudinarios, más incluso que los de Pusha T o Rema, que también mueven masas.



Los grandes guitarreros

Blur: En otro artículo comentaremos otros regresos destacados de Primavera Sound. De momento es imperante mencionar el de Blur, que no toca en directo desde 2015. A Damon Albarn le tenemos hasta en la sopa gracias a Gorillaz, a la postre su proyecto más exitoso, pero Blur, grupo icónico del brit-pop en su momento de mayor apogeo, es evidentemente uno de los grandes headliners del cartel, e iniciará su nueva gira precisamente en Barcelona.



Sparks: Pero para leyenda la que representa Sparks: el dúo de art-rock formado por los hermanos Ron y Russell Mael lleva cincuenta años en activo. En todo este tiempo, discos como ‘Kimono My House’ o ‘Angst in My Pants’ han influido a generaciones y generaciones de artistas, entre ellos esos Franz Ferdinand con los que terminaron sacando un disco. Últimamente su trabajo en ‘Annette‘ nos ha emocionado. El nuevo trabajo de Sparks, ‘The Girl Crying in Her Latte’, sale en mayo, y el vídeo del single titular cuenta con bailecito de Cate Blanchett.



Bad Religion: Cada vez que analizamos la lista de éxitos españolas constatamos cuántas ventas mueve el rock, así que no es descabellado pensar que Bad Religion puede haber tenido una influencia parecida con su presencia en el Primavera. En activo desde 1980, es evidentemente una de las bandas de punk-rock más influyentes de la historia, todo un precedente de Green Day o NOFX. Y anda que no pega escuchar «skate rock» en el Parc del Fòrum…