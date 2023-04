Mark Sheenan de The Script muere a los 46 años

The Script ha anunciado la muerte de su guitarrista y fundador, Mark Sheenan, a los 46 años: «Nuestro querido esposo, padre, hermano, compañero de banda y amigo Mark Sheenan ha fallecido en el hospital después de una breve enfermedad. La familia y el grupo piden que se respete su privacidad en este momento trágico».

El grupo irlandés, fundado por Sheenan en 2001 junto al cantante Danny O’Donoghue y el batería Glen Power, es uno de los más exitosos de Reino Unido. Cinco de sus seis álbumes de estudio han entrado en el número 1 de la lista de álbumes británica, solo el tercero, ‘3’, se quedó en el 2, y las ventas totales de sus discos se estiman en las 20 millones de copias.

- Publicidad -

El éxito de The Script ha sido internacional. Su sonido de pop-rock meloso, en la línea de Keane o los primeros Coldplay, llegaba a España por ejemplo por la vía del single ‘The Man Who Can’t Be Moved’, que se colaba en el top 50 de singles. ‘No Sound Without Silence’, el álbum de The Script de 2012, llegaba al puesto 25 de la lista de álbumes española. Otros países europeos como Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca o Italia también han acogido a The Script con sus diferentes lanzamientos.

Entre los artistas que han lamentado la muerte de Sheenan en redes se encuentran Hozier, Ella Henderson, Imelda May o Ryan Tedder de One Republic.



- Publicidad -