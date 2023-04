Sufjan Stevens publica ‘Reflections’, su obra para 2 pianos

En 2019 Sufjan Stevens se involucró en el ballet ‘Reflections’ de Justin Peck, con quien ha trabajado varias veces por ejemplo en ‘The Decalogue’. Se trataba de una obra compuesta para 2 pianos y 11 bailarines.

Ahora ha decidido publicar esta música a través de su sello Asthmatic Kitty. Será el 19 de mayo. Eso sí, la grabación de estudio está tocada por los pianistas Timo Andres y Conor Hanick, a los que puedes ver mano a mano en un épico vídeo de adelanto. Se trata del corte ‘Ekstasis’, que abrirá el largo.

Bajo estas líneas, el tracklist de ‘Reflections’, disco para coleccionistas de la obra del autor de ‘The Age of Adz‘ o ‘Carrie & Lowell‘. Recuerda aquí nuestra entrevista con Sufjan Stevens.

01 Ekstasis

02 Revanche

03 Euphoros

04 Mnemosyne

05 Rodinia

06 Reflexion

07 And I Shall Come to You Like a Stormtrooper in Drag Serving Imperial Realness



