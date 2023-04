Marta Sánchez canta por Lady Gaga disfrazada de muffin sexy

Marta Sánchez ha ido a Uruguay a hacer una cosa que no ha hecho en España, participar en ‘Mask Singer‘. Y eso que el programa es muy exitoso aquí y que ella alguna oferta ha recibido; o, al menos, eso ha dado a entender en una entrevista con un medio uruguayo.

Disfrazada de muffin sexy, Martísima ha protagonizado uno de esos momentos surrealistas que solo suceden en ‘Mask Singer’ y ha cantado ‘Bad Romance’ de Lady Gaga, una artista a la que dice admirar. Aunque Marta dice haber modulado su voz para imitar la de Gaga, el jurado no ha tardado en descubrir quién se encontraba detrás del disfraz.

Marta barajó «varias opciones» de canciones que cantar en ‘Mask Singer’, una de Lady Gaga y otra de Katy Perry. Se quedó con la de Gaga porque la canción le permitía «cambiarme más».

Marta ha comentado la experiencia en redes: «No sabéis cómo me divertí cantando en ‘La Máscara’ en Uruguay!!! Toda una experiencia!!! Fue lo máximo!!!! Como dije allí, no soy mucho de disfraces, pero me parece divertido asumir nuevos retos como siempre he hecho en mi carrera durante 37 años. Gracias a todo el equipo del programa que me trató como una reina!! Repetiría mañana mismo!!»

En la citada entrevista, Sánchez ha declarado precisamente que no le gusta disfrazarse y que es «reacia» a meterse «en algo que no soy yo», pero que ha aceptado la oferta de ‘Mask Singer Uruguay’ para probar algo diferente y derribar miedos, además de para visitar Montevideo, ciudad que no conocía pese a que ya visitado el país latinoamericano en el pasado.

Marta, que acaba de ser noticia por improvisar una versión de ‘Colgando en tus manos‘ con Carlos Baute en una avión, recuerda que se encuentra presentando un nuevo show de canciones adaptadas al piano, ‘Marta de cerca’. Pronto se anunciarán nuevas fechas.

