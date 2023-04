Alison Goldfrapp suena «supernatural» en ‘NeverStop’

Confesión: he terminado escuchando bastante más de lo que esperaba ‘So Hard So Hot‘, uno de los singles que han presentado el disco de Alison Goldfrapp. La producción de disco-house futurista de Jonny Greenwood es elegante -recuerda a ‘Overpowered’- y la melodía vocal te arrastra seductoramente «hacia el sol» sin que puedas resistirte. Parece que ‘The Love Invention’ puede ser un buen disco.

La confirmación la ofrece ‘NeverStop’, el nuevo single que Alison ha lanzado estos últimos días. Se trata del tema de apertura y recuerda a lo ofrecido por Goldfrapp en ‘Supernatural‘. La producción de Richard X lleva de hecho a esa época, a principios de los 2000, en concreto a 2005, y recuerda también a algo que habría sacado September. No suena particularmente moderno, no suena a «estado del arte» como el citado disco de Róisín o como ‘Black Cherry’, pero suena excelente.

‘NeverStop’ es un «grower» y ofrece varios alicientes. Por un lado, la voz masculina de ultratumba que nos habla directamente al oído recuerda a aquella que aparecía en ‘Tutti Frutti’ de New Order con La Roux. Es un recurso de la música dance que no se agota y que siempre funciona. Por otro, el ritmo robótico con que Alison canta el estribillo «never stop loving» es adictivo.

Cuenta Alison que ‘NeverStop’ «va sobre sentirse maravillados los unos con los otros, sobre comprometernos y sobre conectar con la naturaleza y con nuestro entorno, pese a las contradicciones y las complejidades que nos tira la vida». En ‘NeverStop’ «todo es un sueño» para Alison, un sueño en que «todos conectamos y todos nos sincronizamos». Mucho mejor al ritmo de esta música.

Os recordamos que ‘The Love Invention’ sale el 12 de mayo y que Alison estará presentándolo en el festival Primavera Sound de Barcelona y Madrid.