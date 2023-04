Explosions in the Sky tocarán en España en noviembre

Explosions in the Sky, uno de los grupos de post-rock más queridos durante décadas, ha anunciado dos conciertos en España. Las fechas son el 19 de noviembre en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 20 de noviembre en La Riviera de Madrid. La preventa de entradas se abre mañana jueves 20 de abril a partir de las 10 horas, y la venta general el viernes 21 a partir de las 10 horas.

La banda de Texas, formada por Chris Hrasky, Michael James, Munaf Rayani y Mark Smith, crea una de las músicas instrumentales más emocionantes del rock. A partes iguales salpicada de romanticismo y tragedia, sus melodías suelen convertirse en ráfagas de sonido profundo difíciles de sacar de la cabeza. Explosions in the Sky es una de las bandas que más intensidad y pasión transmite en sus directos y su sonido demuestra ser tan apoteósico como su nombre indica.

El grupo se formó en 1999 y en 2003 editó su obra maestra, ‘The Earth is Not a Cold Dead Place’, al que después seguían siguieron otros lanzamientos aclamados como ‘All of a Sudden I Miss Everyone’ (un título muy pandémico para un disco editado en 2007), ‘Take Care, Take Care, Take Care‘ (2011) o ‘The Wildnerness’. Este último, lanzado en 2016, de momento es su último trabajo de estudio. El grupo publicó una banda sonora en 2021 y, de hecho, se ha especializado en este arte al margen de su trabajo individual. Os dejamos con una de sus canciones más populares, ‘Your Hand in Mine’.



