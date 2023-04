Liam Gallagher aprueba el disco de «Oasis» hecho con IA

La música creada con inteligencia artificial es una realidad que más pronto que tarde la industria musical asimilará para sacarle provecho económico. De momento toca frenar virales como el deepfake de Drake y The Weeknd, pero no pasará muchísimo tiempo hasta que este tipo de «versiones» se hagan oficiales. Al menos no cuesta creer que vaya a ser así.

Lo que está claro es que la gente no puede parar de crear música con inteligencia artificial. Las voces sintéticas interesan especialmente a los creadores independientes, que están confabulando universos imposibles en los que Lady Gaga ha versionado a Lana Del Rey, Britney Spears ha cantado por fin ese ‘Umbrella’ que rechazó o Michael Jackson se ha levantado de la tumba para adaptar a The Weeknd o cantar con Bruno Mars.

El fenómeno viene de lejos y no se cierne únicamente al pop: la «nueva canción de Nirvana» creada con inteligencia artificial tiene dos años. Ahora un músico británico, Bobby Geraghty, que toca en la banda Breezer, ha decidido ir tan lejos de componer un álbum entero de Oasis que replica el sonido de sus tres primeros discos.

El álbum de «AISIS» imagina una realidad alternativa en la que Oasis nunca se han separado y han seguido publicando música. La cosa tiene trampa porque la música de AISIS está grabada con instrumentos reales. Sin embargo, las voces de Liam y Noel Gallagher son sintéticas.

Por si fuera poco el absurdo de todo esto, el propio Liam Gallagher ha escuchado la música de AISIS y ha dado su aprobación. En Twitter ha confirmado no haber escuchado el disco entero, pero sí una canción que le ha parecido «mejor que toda la mierda que hay ahí afuera», y ha opinado que su voz sintetizada le suena «de puta madre». Juzgad vosotros mismos.