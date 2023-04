Nathy Peluso, entre la bachata y The Police, en ‘Tonta’

Aún sin noticias acerca del nuevo disco de Nathy Peluso, que sería solo el segundo de su carrera (no solo Cardi B o SZA se han hecho o se hacen esperar), y que se sabe se encuentra en fase de producción, la cantante publica hoy un nuevo single con el que apaciguar la espera.

‘Tonta’ se adscribe a la faceta melódica de Nathy, al contrario que ‘Estás buenísimo‘, que lo hacía a la rapera, y vuelve a adoptar un ritmo de bachata, aunque la instrumentación remite también al reggae-rock de ‘Message in a Bottle’ de The Police.

‘Tonta’ permite a Nathy lucirse vocalmente, si bien las rimas podrían rapearse sin problema: «El que me dejó ahora viene y me ronea / Si me mira bien, se relame y se pavea / Es que ni lo sueñe’, con Nathy no se bromea» es uno de sus pasajes.

Y es que Nathy nos habla aquí de un hombre que le ha tratado mal y que le ha tomado por «tonta», y el lema de la canción es que ella no tiene «un pelo» de ídem: «A vos te la pone dura, mentirme para jugar / No tengo un pelo de tonta / No abandono por nadie mi paz» es el mensaje que deja la canción.

Nathy ha promocionado ‘Tonta’ escribiendo una carta para Vogue, haciendo de Carry de ‘Sexo en Nueva York’, y precisamente la serie de Michael Patrick King inspira el videoclip de ‘Tonta’, pues además se ha rodado en la calles de Nueva York.