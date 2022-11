Nathy Peluso se merienda a Kortajarena… y el rap de ‘ESTÁS BUENÍSIMO’

Nathy Peluso estrena nuevo single y ‘ESTÁS BUENÍSIMO’ es inmediatamente noticia porque supone su regreso a las «barras», en sus propias palabras. La cantante vuelve a rapear mucho tiempo después del éxito de su single con Bizarrap y lo hace subida a otra base durilla y «old-school» que remite a la mejor Missy Elliott, no exenta de sus «tiqui-tiquis».

‘ESTÁS BUENÍSIMO’ es una canción rapeada desde el principio hasta el final, desde que nos sitúa en casa de una tal «Marisol» hasta que Nathy pide a su ligue que deje que le «cate con aceite, sal y tomate». En el videoclip, evidentemente inspirado en el de ‘The Way You Make Me Feel‘ de Michael Jackson, ese ligue no es otro que el modelo Jon Kortajarena.

A este ligue dedica Nathy unas cuantas rimas que la autora de ‘Calambre‘ vuelve a masticar y escupir como solo ella sabe. La artista saborea cada sílaba como si atara la ramita de una ciruela con la lengua, y consigue que la sonoridad de sus palabras marque el ritmo de la canción al igual que el beat, y tenga igual importancia que la propia historia.

Las rimas vuelven a ser poesía: «Ese prende su ci-ga-rro / te derrito, si te a-ga-rro / tienes cara, de gu-a-rro / te-lo-hago en-el-ba-rro» es una de las más atrevidas. «Me imagino olerte y tocarte / ese cuerpo es historia del arte» es el piropo del siglo XXI. El estribillo juega con la homofonía de «me roba la atención» y «me sube la tensión», entre «pica-picas» y «llama-llamas» totalmente adictivos.

Como decimos, aunque cualquiera al que le interese un mínimo el pop se dará cuenta, el vídeo de ‘ESTÁS BUENÍSIMO’ se inspira en uno de los más míticos de Michael Jackson, aquel en el que el Rey del Pop y su séquito de machos perseguía a una joven a través de una oscura avenida. Todo el «look» de Nathy en este single no puede ser más ‘Bad’, ni sus aullidos más Michael. Eso sí, el paso de cangrejo del minuto 1.53 parece de cosecha propia.