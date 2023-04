Mark Stewart, una de las voces más influyentes de finales de los 70, nos ha dejado. El artista ha muerto a los 62 años sin que trascienda la causa. Como vocalista y fundador de The Pop Group, publicó trabajos tan influyentes como ‘Y’ o ‘For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder’, cuyo título lo decía todo. Este segundo trabajo incluiría canciones de nombres también reveladores como ‘Forces of Oppression’ y ‘We Are All Prostitutes’, el sonido de la cual dejaba una huella muy evidente en gente como The Rapture.

En el primero ‘Y’ en principio no se incluiría el single suelto que se convertiría en su gran clásico ‘She Is Beyond Good and Evil’, que ha sido versionado por gente como St Vincent. El tema sí se metería posteriormente en las reediciones en CD o digitales.

- Publicidad -

La música de The Pop Group deambulaba por el dub, el punk y el funk, pero no podía pasarse por alto la función de la desquiciada voz de Mark Stewart, completamente característica. Cuando hablabas con Javier Corcobado, citaba al artista como influencia: «Como decía Mark Stewart de The Pop Group: aunque sus letras eran muy beligerantes y atacaban al sistema, decía que todas eran de amor». Cuando hablabas con Thurston Moore también hablaba de él. En concreto de la escena de Bristol.

El artista había nacido en dicha ciudad, formando en 1977 The Pop Group junto al guitarrista John Waddington, el bajista Simon Underwood, el guitarrista y saxofonista Gareth Sager y al baterista Bruce Smith. Después de separarse en 1980, Stewart continuó con su carrera en solitario y más adelante trabajaría con Primal Scream (en ‘More Light’), Massive Attack, Tricky, Chicks on Speed o Nine Inch Nails.

- Publicidad -

En 2010 hubo una gira de reunión e incluso salieron dos discos más de The Pop Group, ‘Citizen Zombie’ y ‘Honeymoon on Mars’. El año pasado Stewart publicó un álbum en solitario pero colaborativo llamado ‘Vs’. Por ahí aparecían talentos tan dispares como los industriales Front 242 o la leyenda del reggae Lee “Scratch” Perry, muestra de la amplitud de su paleta.

En el comunicado sobre el deceso, Daniel Miller de Mute Records cuenta que la última vez que vio a Mark fue hace unos meses en Bristol, improvisando un set con Lee Ranaldo. Recuerda que fue «hilarante» y constructivo, pues después del «stand-up», pasaron varias horas “arreglando el mundo”.





MARK STEWART – 10/8/60 – 21/4/23 Mark Stewart passed away in early hours of Friday 21 April 2023 Mark’s family and friends respectfully ask to be given space at this difficult time. pic.twitter.com/L3FvG2W6kX — mark stewart (@_markstewart) April 21, 2023