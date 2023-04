Cepeda se queja de las cucarachas de una sala de Salamanca

Cepeda está de gira presentando su disco ‘Sempiterno’, que ha sido número 2 en España. El tour del cantante llegaba este sábado 22 de abril a Salamanca, en concreto a la Sala Potemkin, y Cepeda ha sorprendido con sus disculpas en Twitter por el show.

Pero no se refería a su set, a su voz o a los músicos, sino a las condiciones higiénicas del lugar. Sin mencionar a la sala, ha indicado: «Pido perdón de antemano a toda la gente que ha venido y viene al concierto de Salamanca por el asco que me da alquilar una sala y que no hayan limpiado ni las cucarachas del suelo antes del concierto».

- Publicidad -

Continuaba: «Quiero lo mejor para la gente que viene a verme y ya que se paga la sala, yo al menos exijo un mínimo de limpieza tanto para mí como para vosotros, y ese mínimo no se cumplía. Btw espero con ansia la demanda y las amenazas del responsable simplemente por decir que no friegas».

A la 1 de la madrugada, añadía: «Ahora que estoy más calmado voy a decir que en 5 años de carrera jamás me he quejado de absolutamente nada de ninguna sala pero llegar y ver a Diego barriendo cucarachas del escenario y el suelo lleno de cristales y bichos de la noche anterior me sacó de mis casillas».

- Publicidad -

Bilbao, Oviedo, Sevilla y Toledo están en la lista de ciudades que esperan a Cepeda durante los próximos días. JENESAISPOP ha contactado con la Sala Potemkim de Salamanca para conocer su versión de los hechos.

Pido perdón de antemano a toda la gente que ha venido y viene al concierto de Salamanca por el asco que me da alquilar una sala y que no hayan limpiado ni las cucarachas del suelo antes del concierto. Nos vemos ahora. — Luis Cepeda (@cepedaoficial) April 22, 2023

Ahora que estoy más calmado voy a decir que en 5 años de carrera jamás me he quejado de absolutamente nada de ninguna sala pero llegar y ver a Diego barriendo cucarachas del escenario y el suelo lleno de cristales y bichos de la noche anterior me sacó de mis casillas. — Luis Cepeda (@cepedaoficial) April 22, 2023

- Publicidad -

Quiero lo mejor para la gente que viene a verme y ya que se paga la sala, yo al menos exijo un mínimo de limpieza tanto para mí como para vosotros, y ese mínimo no se cumplía. Btw espero con ansia la demanda y las amenazas del responsable simplemente por decir que no friegas ❤️ — Luis Cepeda (@cepedaoficial) April 22, 2023