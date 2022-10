‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny continúa siendo el número 1 en España por 23ª semana. Ya es cuádruple platino. Otro álbum que el portorriqueño deja en el número 2 en nuestro país tras los últimos de Amaia, Mónica Naranjo, Madonna y Feid, entre otros, es ‘Sempiterno’ de Cepeda. El joven cantante, en plena polémica contra Telecinco, sí fue número 1 con sus anteriores entregas, ‘Principios’ (2018) y ‘Con los pies en el suelo’ (2020). Cepeda al menos lidera lo más vendido en vinilos un puesto por encima de Red Hot Chili Peppers (!).

Efectivamente, la segunda entrada más fuerte se produce en el puesto 7 con Red Hot Chili Peppers, ‘Return of the Dream Canteen’, un disco que ha quedado en posiciones más modestas que su predecesor este mismo año, ‘Unlimited Love’. La tercera entrada es Hugo Cobo, que queda a las puertas del top 10, al ser número 11 con ‘Un tú constante’.





Es muy llamativa la entrada al puesto 21 de ‘El ejército de un hombre solo’ del rapero Israel B con Lowlight, editada por el mismo sello Lowlight Music. Una autoedición desde la vanguardia de nuestro país que ha llegado hasta ahí gracias al streaming.

Queda un puesto por encima de ‘A Very Backstreet Christmas’, el disco navideño de Backstreet Boys editado un poco antes de tiempo. En España es número 22. De momento ha obtenido datos nefastos a nivel internacional, pero suponemos que subirá en semanas venideras.



Si The 1975 son número 1 en Reino Unido, como siempre, con su disco ‘Being Funny In a Foreign Land’, en España siguen teniendo que conformarse con una posición modesta: el número 30. Por otro lado, la separación de Second no ha aupado mucho el interés en ellos y ‘Flores imposibles’ queda solo en el puesto 39. Al menos en vinilos sí alcanzan al puesto 12.

Hablando de vinilos, Airbag llegan al puesto 67 con ‘Siempre tropical’ gracias al buen curso de la venta de LP’s, que les sitúa hasta en el top 10 en esa otra tabla (la de vinilos).

El rapero Lil Baby, número 1 en Estados Unidos con ‘It’s Only Me’, llega al puesto 56 en España; y también es una sorpresa encontrar a Tove Lo en el puesto 59 en España con ‘Dirt Femme’ (nuestro último “Disco de la Semana”), pese a la ausencia de sello o promoción en nuestro país.

La lista de entradas se completa con ‘The Gang’s All Here’ del jevi de Skid Row en el puesto 57, ‘Imaginaciones’ de los rockeros Whisky Caravan en el 61 y más guitarras eléctricas: ‘Pawns & Kings’ de Alter Bridge en el 76.