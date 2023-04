Ed Sheeran testifica en el otro «caso Marvin Gaye»

Ed Sheeran acaba de ganar el juicio por el supuesto plagio de ‘Shape of You’, pero su pesadilla judicial continúa. Este martes, Sheeran ha testificado en un tribunal de Nueva York para defenderse de otra acusación por plagio, la de los herederos de Marvin Gaye y los del co-autor de ‘Let’s Get it On’, Ed Townsend, que están convencidos de que Sheeran plagió ‘Let’s Get it On’ en ‘Thinking Out Loud’, su exitoso single de 2014.

Según los demandantes, Sheeran copió fundamentalmente la composición de acordes de ‘Let’s Get it On’ en ‘Thinking Out Loud’. En el juicio han usado como prueba un vídeo de un directo de Sheeran en el que el británico fusiona ambas canciones a modo de mash-up, vídeo que su abogado considera de hecho una «confesión» involuntaria del británico.

Sheeran evidentemente no está de acuerdo. En el juicio ha declarado que ‘Thinking Out Loud’ es una composición original de él y de Amy Wadge y que la letra está inspirada en sus abuelos. Además, ha discutido el argumento del vídeo: «Muchas canciones de pop se pueden tocar por encima de otras canciones de pop. En el vídeo simplemente estoy juntando una canción con otra».

Extrañamente ambivalente se ha mostrado en el juicio Kathryn Griffin Townsend, hija de Ed Townsend. Por un lado, Kahtyrn ha declarado que no estaba segura de denunciar a Sheeran porque admira su trabajo y no se considera una «trol de los derechos de autor». Aún así decidió seguir adelante con la demanda «para proteger el legado de mi padre».

El juicio de Sheeran empieza cuando quedan apenas dos semanas para que salga a la venta su nuevo disco, ‘-‘ o «Substract», que sale el 5 de mayo.