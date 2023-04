mis amigas fuman todas se ríen de sí mismas en ‘Pintas de punki’

Las catalanas mis amigas fuman todas se presentan en su biografía oficial como «tres lesbianas chulísimas que vienen a partirles el ano a los cisheteros con un dildo de color rosa». También Spotify ha consentido que metan en su descripción oficial esta genialidad: «bla bla bla grupo emergente de punk queer bla bla bla».

Por si no fuera suficientemente gráfica esta presentación, las canciones de Eva (batería y voz), Shei (guitarra) y Mer (bajo y voz), hablan por sí solas. De momento solo tienen 3, la última de las cuales se llama como ellas, ‘mis amigas fuman todas’ y repite su título hasta rabiar.

Las dos primeras eran igual de pegadizas pero más imaginativas. ‘No es la primera vez que pasa’ es el retrato de una experiencia etílica, que no ha acabado muy bien («No sé dónde estoy, vuelvo a estar borracha / no puedo parar, esta semana estoy en racha»). Quizá incluso alguien pueda entrever cierta ambigüedad #MeToo

Por su parte, ‘Pintas de punki’ es de momento su tema más rico y ácido, por lo que contiene de crítica social, sobre los prejuicios. «Por culpa de mis pintas, todo el mundo sabe lo que voy a hacer, antes de que lo haga», «No me siento mal por lo que dice la gente, tenían razón: soy una delincuente» o «Como luzco punki, todo el mundo sabe que soy de Bizkaia, me drogo y me meto rayas» son algunos de sus dardos.

Con el atrevimiento y el desparpajo de Kaka de Luxe, pero un discurso más actual, mis amigas fuman todas prometen ofrecer uno de los directos más destartalados y divertidos de nuestros tiempos. Este viernes 28 de abril estarán en el Espai Jove La Fontana de Barcelona. Decían que iban a hacer una versión de Estopa, pero parece que al final, no. Para más información, visitad su Instagram.