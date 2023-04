¿De qué va el «Love Me Tender» de PJ Harvey?

PJ Harvey ha anunciado un nuevo disco, presentado por un single entonado en voz tenue. No es ‘Good Fortune’. El álbum recibe el nombre de ‘I Inside the Old I Dying‘ y el sencillo, ‘A Child’s Question, August’. Será la pista 8 del disco, mientras que la pista 10 se llama ‘August’ y la pista 11, ‘A Child’s Question, July’. Lo que nos da una idea del sentido conceptual, nuevamente, de este trabajo.

La autora del bélico ‘Let England Shake‘ se inspira ahora en el libro de poesía que lanzaba el año pasado bajo el nombre de ‘Orlam‘. Estaba escrito en un dialecto de Dorset y traducido en la página opuesta, centrándose en la historia de una niña de 9 años llamada Ira, en los últimos momentos de inocencia.

- Publicidad -

Ira vive en la granja Hook en el pueblo de Underwhelem, recurriéndose a las supersticiones del oeste de Inglaterra y a la imaginación de la niña como recurso. El libro recrea su último año de inocencia, mes a mes, lo que explica la mención a julio y agosto en la secuencia del disco, y además Ira tiene a un soldado-fantasma llamado Wyman-Elvis como ídolo. Su lema es “Love Me Tender”.

Seguro que con este fondo, es más fácil de comprender lo que PJ Harvey nos quiere decir con esta canción. Aunque los niños que vemos en el videoclip son menores de 9 años, es evidente que la inspiración bucólica de la letra es la misma que la del libro, y ahora ese “Love Me Tender” es un estribillo alternativo al de Elvis Presley, a quien PJ Harvey ha mostrado todos sus respetos, por ejemplo en Rolling Stone. «Es como un Dios en el libro», declaraba.

- Publicidad -

‘A Child’s Question, August’, nuestra «Canción del Día» para este jueves, nos habla del duelo de los pájaros, de la muerte del verano, de una noche creciente y un día menguante, como aperitivo de una historia sobre la que todavía no sabemos demasiado. La artista parece querer dar al libro de ‘Orlam’ la relevancia que hasta ahora no había obtenido, y lo logrará a través de lo que mejor se le da: las guitarras ásperas.