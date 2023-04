PJ Harvey ha anunciado que su nuevo disco ‘I Inside the Old Year Dying’ sale el 7 de julio. El primer single, ‘A Child’s Question, August’, ya está fuera El adelanto publicado en redes revelaba un sonido ralentizado y guitarrero cercano al slowcore.

El décimo disco de Harvey, grabado con John Parish y Flood, «construye un universo sónico que se ubica en un espacio ente los opuestos de la vida, y entre la historia reciente y el pasado ancestral». Las letras estarán «salpicadas de referencias bíblicas y a Shakespeare que se disuelven en algo profundamente edificante y redentor».



Así queda el tracklist:

1. Prayer at the Gate

2. Autumn Term

3. Lwonesome Tonight

4. Seem an I

5. The Nether-edge

6. I Inside the Old Year Dying

7. All Souls

8. A Child’s Question, August

9. I Inside the Old I Dying

10. August

11. A Child’s Question, July

12. A Noiseless Noise

PJ Harvey vuelve por fin después de muchos años. ‘The Hope-Six Demolition Project‘, su último disco, salió en 2016, y se sabe que Harvey ha estado trabajando en un nuevo proyecto, pues ha estado en el estudio con John Parish y Flood y ella misma ha declarado que está «muy contenta» con el resultado de este trabajo.

El trabajo de PJ Harvey de los últimos años se ha centrado en el mundo del teatro y la televisión. En 2019 firmó la banda sonora completa de la adaptación al teatro de ‘Eva al desnudo’, publicada en 2019, y en 2022 estrenó otra banda sonora, la de la serie ‘Bad Sisters’.

El vídeo de ‘A Child’s Question, August’ llegará con dirección de Steve Gullick, integrante de la banda Tenebrous Liar y fotógrafo del NME.

PJ Harvey's new song 'A Child’s Question, August' is out this Wednesday April 26th. Pre-save here https://t.co/Tx8mfeO3nT Here's a clip from the accompanying music video directed by #SteveGullick. pic.twitter.com/zym1cZgDuH — PJ Harvey (@PJHarveyUK) April 24, 2023