Beyoncé manda single nuevo a la radio británica

Beyoncé ha mandado nuevo single a la radio británica. Y no se ha decantado ni por la «fan favorite» ‘Alien Superstar‘, ni por la ganadora del Grammy ‘Plastic Off the Sofa’, ni por la que más streamings suma al margen de los singles previos (‘Energy’) ni tampoco por ‘America Has a Problem’, que ha pegado un pequeño salto de popularidad y ahora mismo es la quinta canción más escuchada de Beyoncé en Spotify y, por tanto, la tercera más escuchada del disco.

La canción por la que ha apostado Beyoncé es ‘Virgo’s Groove’, la más larga del disco, aunque también una de las más veraniegas. Hoy, ‘Virgo’s Groove’ ha sido añadida a la lista de reproducción de BBC Radio 1 y ha sonado por primera vez en la radio británica. Eso sí, lo ha hecho en una versión abreviada que prescinde de muchos de esos melismas espectaculares que tanto han enriquecido la grabación original.

La inclusión de ‘Virgo’s Groove’ en la playlist de Radio BBC 1 garantiza que este es el tercer single oficial extraído de ‘Renaissance‘. El disco se mantiene dentro del top 100 de álbumes más vendidos de Reino Unido (en el puesto 87) y también en el de Estados Unidos (puesto 55) a escasas semanas de que arranque su gira de presentación en Estocolmo, que pasa por Barcelona en junio.

A pesar de que ‘Renaissance’ no ha contado con un solo videoclip, algo inusual en cualquier proyecto de Knowles, pionera de los álbumes visuales, el disco ha volado solo gracias a la pegada de sus singles. ‘Break My Soul’, la mejor canción de 2022 para Jenesaispop, funcionaba estupendamente, pero ‘Cuff It’ funcionaba mejor todavía sin necesidad de llegar al número 1 en ningún mercado, en modo «sleeper», especialmente en el mercado anglosajón.



