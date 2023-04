La carrera por el número 1 de álbumes en Reino Unido de la semana se disputaba entre Enter Shikari y Everything But the Girl. Con el Record Store Day por medio, finalmente Shikari se han quedado con el 1, The 1975 con el 2 con un directo, y Everything But the Girl con el 3 con ‘Fuse‘.

El dúo de Tracey Thorn y Ben Watts, que ha vuelto con nuevo disco después de 24 años de ausencia, logra con ‘Fuse’ el mejor dato de su carrera en Reino Unido en materia de álbumes, pues este dato supera el top 4 de ‘Walking Wounded’, su gran obra maestra.

Las ventas de ‘Fuse’ en Reino Unido se estiman en torno a las 12.000 copias vendidas (11.977). Son unas miles menos que las despachadas por The 1975 con ‘Live with the BBC Philharmonic Orchestra’ (12.716) y por Enter Shikari con ‘A Kiss for the Whole World’ (13.513). En el 4 ha quedado Taylor Swift con ‘folklore: the long pond studio sessions’ (11.132) y en el 5 The Weeknd con su recopilatorio ‘Highlights‘ (8.023). Ambos lanzamientos provienen del Record Store Day.

¿Cuáles han sido los mejores datos históricos de Everything But the Girl en las islas? Aparte de ‘Walking Wounded’, el dúo llevó ‘Love Not Money’, su debut, al número 10, ‘The Language of Love’ también al 10 y su recopilatorio ‘Home Movies’ al 5. ‘Temperamental’, el que hasta ‘Fuse’ era su último álbum de estudio, quedó en el 16.

El buen dato de ‘Fuse’ puede haber animado a Everything But the Girl a continuar el camino de su regreso a la música. En Instagram, Thorn y Watts han celebrado el top 3 logrado por el álbum y han «brindado por el futuro». Os recordamos nuestra entrevista con ellos.