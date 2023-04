Desiigner, demandado por masturbarse en un avión

Desiigner, autor del macrohit ‘Panda‘, que suma más de mil millones de reproducciones en Spotify, ha recibido una demanda por exhibicionismo. El rapero fue visto supuestamente masturbándose en un avión el pasado 17 de abril, en un viaje de Tokio a Minneapolis, delante del personal de vuelo. De ser declarado culpable, Desiigner podría enfrentarse a noventa días de prisión.

El artista, cuyo nombre real es Sidney Royel Selby III, ha dado explicaciones en redes. «En los últimos meses no he estado bien mentalmente y he estado intentando asimilar lo que me está pasando. Cuando estaba en el extranjero para dar un concierto tuve que ser hospitalizado porque no estaba pensando con claridad. Me recetaron medicamento y me subí a un avión de vuelta a casa. Estoy avergonzando de lo que hice en ese avión».

En el mensaje, Desiigner cuenta que, después de aterrizar en Estados Unidos, ha decidido cancelar todos sus conciertos e ingresar por su propio pie en un centro. «La salud mental es real, chicos, por favor, orad por mí, y si no sentís que sois vosotros mismos, pedid ayuda».

En noviembre, Desiigner se mostró muy afectado por la muerte de Takeoff, llegando a anunciar su deseo de dejar el rap.

Desiigner ha sido uno de los raperos favoritos de los últimos años de los 2010s, pues también ‘Timmy Turner’ cuenta sus streamings por los cientos y cientos de millones, y el artista ha colaborado con Kanye West, Diplo o Silk City (el dúo de Diplo y Mark Ronson). Desiigner no publica disco de 2018, pero ha seguido sacando singles esporádicamente, el último de ellos, ‘PMR’ con A Boogie wit da Hoodie.