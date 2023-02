Quavo confirma el fin de Migos en su último tributo a Takeoff

Hace unos meses nos preguntábamos si el asesinato de Takeoff significaba el fin de Migos, y Quavo acaba de responder esta pregunta en un nuevo tributo a su sobrino titulado ‘Greatness’.

Este nuevo tema llega tras la salida de ‘WITHOUT YOU’, la primera canción que lanzó Quavo dedicada a Takeoff, solo disponible en YouTube. Mientras que esta encontraba al rapero de Migos en su momento más bajo, ‘Greatness’ recuerda a Takeoff desde un lugar mucho más positivo. Quavo recuerda los buenos tiempos vividos con su sobrino y todo lo que han conseguido, a la vez que se muestra agradecido por lo que tiene.

El rapero estadounidense también ha zanjado definitivamente la incertidumbre respecto al futuro de Migos como grupo, dado que no estaba del todo claro si este seguiría solo con Quavo y Offset, pese a su reciente distanciamiento, o si la muerte de Takeoff significaba el fin de la agrupación: «Don’t ask about the group, he gone, we gone, it can’t come back», rapea Quavo en mitad del tema, confirmando que Migos no volverá sin Takeoff. Sin embargo, esto no quita que reniegue de su pasado: «Never forget that the Migos amazin'».

En la ceremonia de los Grammys, Quavo también tuvo la oportunidad de rendir homenaje a Take en el ‘in memoriam’ del evento. Este cantó ‘WITHOUT YOU’ mientras vestía con una máscara sacada de ‘El fantasma de la ópera’ y un traje negro. Mientras, en la gran pantalla se iban sucediendo imágenes de Takeoff y de otros artistas fallecidos durante el último año, como Anita Pointer, Coolio o Irene Cara. Quavo y Takeoff lanzaron ‘Only Built For Infinity Links’ en octubre, su último proyecto colaborativo.

