Almodóvar critica los Oscar y asegura que «EE. UU. no es una democracia»

Pedro Almodóvar ha concedido una interesante entrevista a Los Angeles Times en la que, entre otras cosas, ha criticado la apolítica ceremonia de los Oscar de este año: «No hubo demasiadas protestas contra la guerra o contra Trump», ha asegurado el director.
Almodóvar ha recordado la intervención de Javier Bardem, que no tuvo reparos en decir directamente «Free Palestine» en la alfombra roja, y ha declarado que «obviamente la gente está muy asustada».
Entonces, ha asegurado que «los Estados Unidos no son una democracia ahora mismo»: «Lo desgarrador e irónico de todo es que la democracia ha hecho posible, a través del adecuado mecanismo de voto, este gobierno totalitario. Es tanto una paradoja como algo increíblemente triste», ha explicado el cineasta.
Al ser preguntado por si le preocupa que estas palabras puedan ir en contra de su carrera, Almodóvar ha contestado que «por supuesto que no», y que no tiene «demasiados miedos». Este cuenta que el pueblo español no tiene miedo de «llamar a las cosas por lo que son» y que el gobierno español tampoco. Además, añade que para él «es más fácil ser claro» con lo que piensa por trabajar fuera de Hollywood.