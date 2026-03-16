‘Una batalla tras otra’, ‘Golden’ y «Tía Gladys» triunfan en los Oscar

‘Una batalla tras otra‘ ha sido la gran ganadora de los Oscar, como figuraba en casi todas las quinielas. La cinta se ha hecho con 6 estatuillas, incluidas la de Mejor Película, Dirección, Guion Adaptado, Actor de Reparto (Sean Penn), Edición y Mejor Cásting. De manera significativa, Sean Penn no acudió a la gala, porque prefirió estar en Ucrania, a la espera «de su victoria».
El filme de Paul Thomas Anderson se ha impuesto por tanto a ‘Los pecadores’, que no obstante ha conseguido 4 premios, y a ‘Frankenstein’, que ha conseguido 3.
Los 4 de ‘Los pecadores’ han sido como Mejor Guion Original, Mejor Actor (Michael B. Jordan, derrotando a Chalamet), Fotografía y BSO. En cuanto a ‘Frankenstein’, destacaban los técnicos: maquillaje y peluquería, vestuario y diseño de producción.
El mejor sonido iba finalmente a manos de ‘F1’, lo que dejaba con las manos vacías a la española ‘Sirât’, que también perdía el galardón a Película de Habla No Inglesa contra ‘Valor sentimental’.
Si la Mejor Actriz fue Jessie Buckley por ‘Hamnet‘, la Mejor Actriz de Reparto fue Amy Madigan, por su gran papel como «Tía Gladys» en la recomendable ‘Weapons’. Otra justa ganadora fue ‘Golden’ como Mejor Canción, en la que fue una de las pocas actuaciones musicales de la noche. Barbra Streisand rindió homenaje a Robert Redford, entonando un breve fragmento de su canción ganadora de un Oscar ‘The Way We Were’. La película homónima estuvo protagonizada por ambos en 1973, y se hizo también con el Oscar a Mejor Guión Original.
Fue una gala con pocos comentarios políticos, aunque Javier Bardem sí soltó un «no a la guerra» y «Palestina libre» y Jimmy Kimmel hizo un chiste sobre países que no apoyan la libertad de expresión y otro sobre la ausencia del documental ‘Melania’ entre los nominados.
Barbra Streisand pays tribute to Robert Redford and sings “The Way We Were” #Oscars pic.twitter.com/jDuhhDQXx2
— Deadline (@DEADLINE) March 16, 2026
Palmarés de los Oscar
Mejor película
Bugonia
F1: La película
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra (GANADORA)
Agente secreto
Valor sentimental
Los pecadores
Sueños de trenes
Mejor dirección
Chloe Zhao (Hamnet)
Josh Safdie (Marty Supreme)
Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra) (GANADOR)
Joachim Trier (Valor sentimental)
Ryan Coogler (Los pecadores)
Mejor actor protagonista
Escena Los Pecadores
Timothée Chalamet (Marty Supreme)
Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Michael B. Jordan (Los pecadores) (GANADOR)
Wagner Moura (Agente secreto)
Mejor actriz protagonista
Jessie Buckey (Hamnet) (GANADORA)
Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)
Kate Hudson (Song Sung Blue)
Renata Reinsve (Valor sentimental)
Emma Stone (Bugonia)
Mejor actor de reparto
Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Delroy Lindo (Los pecadores)
Sean Penn (Una batalla tras otra) (GANADOR)
Stellan Skarsgard (Valor sentimental)
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning (Valor sentimental)
Inga Ibsdotter Lileaas (Valor sentimental)
Amy Madigan (Weapons) (GANADORA)
Wumi Mosaku (Los pecadores)
Teyonah Taylor (Una batalla tras otra)
Mejor guion original
Blue Moon
Un simple accidente
Marty Supreme
Valor sentimental
Los pecadores (GANADOR)
Mejor guion adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra (GANADORA)
Sueños de trenes
Mejor película animada
Arco
Elio
Las guerreras K-Pop (GANADORA)
Little Amélie
Zootrópolis 2
Mejor película internacional
El agente secreto
Un simple accidente
Valor Sentimental (GANADORA)
Sirat
La voz de Hind
Mejor documental
La solución al estilo de Alabama
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody contra Putin (GANADOR)
La vecina perfecta
Mejor cortometraje documental
Todas las habitaciones vacías (GANADOR)
Armado solo con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud
Children No More: Were and are Gone
El diablo está ocupado
Perfectly a Strangeness
Mejor cortometraje animado
Butterfly
Forevergreen
The girl who cried pearls (GANADORA)
Retirement Plan
The Three Sisters
Mejor cortometraje
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
El drama de época de Jane Austen
The Singers (GANADOR, empate)
Deux personnes échangeant de la salive (GANADOR, empate)
Mejor casting
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra (GANADORA)
Agente secreto
Los pecadores
Mejor dirección de fotografía
Frankenstein
Marty Suprmene
Una batalla tras otra
Los pecadores (GANADORA)
Sueños de trenes
Mejor diseño de vestuario
Avatar: Fuego y ceniza
Frankenstein (GANADORA)
Hamnet
Marty Supreme
Los pecadores
Mejor montaje
F1
Marty Supreme
Una batalla tras otra (GANADORA)
Valor sentimental
Los pecadores
Mejor maquillaje y peluquería
Frankenstein (GANADORA)
Kohuno
Los pecadores
The Smashing Machine
La hermanastra fea
Mejor diseño de producción
Frankenstein Escena
Frankenstein (GANADORA)
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
Los pecadores
Mejor banda sonora original
Begonia
Frankenstein
Hamnet
Un batalla tras otra
Los pecadores (GANADORA)
Mejor canción original
“Dear Me” (Diane Warren: Relentless)
“Golden” (Las guerreras K-Pop) (GANADORA)
“Highest 2 Lowest” (Highest 2 Lowest)
“I Lied To You” (Los pecadores)
“Sweet Dreams of Joy” (Viva Verdi)
“Train Dreams” (Sueños de trenes)
Mejor sonido
F1 (GANADORA)
Frankenstein
Una batalla tras otra
Los pecadores
Sirat
Mejores efectos visuales
Avatar: Fuego y ceniza (GANADORA)
F1
Jurassic World: Renacer
The Lost Bus
Los pecadores