‘Una batalla tras otra’, ‘Golden’ y «Tía Gladys» triunfan en los Oscar

‘Una batalla tras otra‘ ha sido la gran ganadora de los Oscar, como figuraba en casi todas las quinielas. La cinta se ha hecho con 6 estatuillas, incluidas la de Mejor Película, Dirección, Guion Adaptado, Actor de Reparto (Sean Penn), Edición y Mejor Cásting. De manera significativa, Sean Penn no acudió a la gala, porque prefirió estar en Ucrania, a la espera «de su victoria».

El filme de Paul Thomas Anderson se ha impuesto por tanto a ‘Los pecadores’, que no obstante ha conseguido 4 premios, y a ‘Frankenstein’, que ha conseguido 3.

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Los 4 de ‘Los pecadores’ han sido como Mejor Guion Original, Mejor Actor (Michael B. Jordan, derrotando a Chalamet), Fotografía y BSO. En cuanto a ‘Frankenstein’, destacaban los técnicos: maquillaje y peluquería, vestuario y diseño de producción.

El mejor sonido iba finalmente a manos de ‘F1’, lo que dejaba con las manos vacías a la española ‘Sirât’, que también perdía el galardón a Película de Habla No Inglesa contra ‘Valor sentimental’.

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Si la Mejor Actriz fue Jessie Buckley por ‘Hamnet‘, la Mejor Actriz de Reparto fue Amy Madigan, por su gran papel como «Tía Gladys» en la recomendable ‘Weapons’. Otra justa ganadora fue ‘Golden’ como Mejor Canción, en la que fue una de las pocas actuaciones musicales de la noche. Barbra Streisand rindió homenaje a Robert Redford, entonando un breve fragmento de su canción ganadora de un Oscar ‘The Way We Were’. La película homónima estuvo protagonizada por ambos en 1973, y se hizo también con el Oscar a Mejor Guión Original.

Fue una gala con pocos comentarios políticos, aunque Javier Bardem sí soltó un «no a la guerra» y «Palestina libre» y Jimmy Kimmel hizo un chiste sobre países que no apoyan la libertad de expresión y otro sobre la ausencia del documental ‘Melania’ entre los nominados.

Barbra Streisand pays tribute to Robert Redford and sings “The Way We Were” #Oscars pic.twitter.com/jDuhhDQXx2 — Deadline (@DEADLINE) March 16, 2026

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Palmarés de los Oscar

Mejor película

Bugonia

F1: La película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra (GANADORA)

Agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Sueños de trenes

Mejor dirección

Chloe Zhao (Hamnet)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra) (GANADOR)

Joachim Trier (Valor sentimental)

Ryan Coogler (Los pecadores)

Mejor actor protagonista

Escena Los Pecadores

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Los pecadores) (GANADOR)

Wagner Moura (Agente secreto)

Mejor actriz protagonista

Jessie Buckey (Hamnet) (GANADORA)

Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Renata Reinsve (Valor sentimental)

Emma Stone (Bugonia)

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro (Una batalla tras otra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (Los pecadores)

Sean Penn (Una batalla tras otra) (GANADOR)

Stellan Skarsgard (Valor sentimental)

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning (Valor sentimental)

Inga Ibsdotter Lileaas (Valor sentimental)

Amy Madigan (Weapons) (GANADORA)

Wumi Mosaku (Los pecadores)

Teyonah Taylor (Una batalla tras otra)

Mejor guion original

Blue Moon

Un simple accidente

Marty Supreme

Valor sentimental

Los pecadores (GANADOR)

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra (GANADORA)

Sueños de trenes

Mejor película animada

Arco

Elio

Las guerreras K-Pop (GANADORA)

Little Amélie

Zootrópolis 2

Mejor película internacional

El agente secreto

Un simple accidente

Valor Sentimental (GANADORA)

Sirat

La voz de Hind

Mejor documental

La solución al estilo de Alabama

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin (GANADOR)

La vecina perfecta

Mejor cortometraje documental

Todas las habitaciones vacías (GANADOR)

Armado solo con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud

Children No More: Were and are Gone

El diablo está ocupado

Perfectly a Strangeness

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The girl who cried pearls (GANADORA)

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor cortometraje

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

El drama de época de Jane Austen

The Singers (GANADOR, empate)

Deux personnes échangeant de la salive (GANADOR, empate)

Mejor casting

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra (GANADORA)

Agente secreto

Los pecadores

Mejor dirección de fotografía

Frankenstein

Marty Suprmene

Una batalla tras otra

Los pecadores (GANADORA)

Sueños de trenes

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fuego y ceniza

Frankenstein (GANADORA)

Hamnet

Marty Supreme

Los pecadores

Mejor montaje

F1

Marty Supreme

Una batalla tras otra (GANADORA)

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor maquillaje y peluquería

Frankenstein (GANADORA)

Kohuno

Los pecadores

The Smashing Machine

La hermanastra fea

Mejor diseño de producción

Frankenstein Escena

Frankenstein (GANADORA)

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor banda sonora original

Begonia

Frankenstein

Hamnet

Un batalla tras otra

Los pecadores (GANADORA)

Mejor canción original

“Dear Me” (Diane Warren: Relentless)

“Golden” (Las guerreras K-Pop) (GANADORA)

“Highest 2 Lowest” (Highest 2 Lowest)

“I Lied To You” (Los pecadores)

“Sweet Dreams of Joy” (Viva Verdi)

“Train Dreams” (Sueños de trenes)

Mejor sonido

F1 (GANADORA)

Frankenstein

Una batalla tras otra

Los pecadores

Sirat

Mejores efectos visuales

Avatar: Fuego y ceniza (GANADORA)

F1

Jurassic World: Renacer

The Lost Bus

Los pecadores

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