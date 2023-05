Aerosmith ha anunciado su gira final, la definitiva, que se compondrá de 40 fechas programadas en Estados Unidos y Canadá. La gira ‘Peace Out’ empezará el 2 de septiembre en Filadelfia y concluirá el 26 de enero en Montreal. Joey Kramer, batería fundador de Aerosmith, no participará en la gira y será reemplazado por John Douglas.

La gira ‘Peace Out’ no pasará por España, quizá porque Aerosmith ya desarrolló una «gira de despedida» en Europa en 2017, el ‘Aero-Vederci Tour‘. Antes, el grupo de Steven Tyler realizó una gran gira de conciertos en América del Sur.

La gira de Aerosmith llega poco después de que Steven Tyler haya recibido una demanda por abuso sexual, por parte de una mujer que asegura haber sido abusada sexualmente por el músico durante los años 70, cuando ella era menor. Tyler ha negado las acusaciones.

Ahí van las fechas de ‘Peace Out’:

09-02 Philadelphia, PA – Wells Fargo Center

09-06 Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

09-09 Elmont, NY – UBS Arena

09-12 Toronto, Ontario – Scotiabank Arena

09-15 Chicago, IL – United Center

09-18 Detroit, MI – Little Caesars Arena

09-21 Cleveland, OH – Rocket Mortgage FieldHouse

09-24 Raleigh, NC – PNC Arena

09-27 Washington, D.C. – Capital One Arena

10-11 Tampa, FL – Amalie Arena

10-14 Atlanta, GA – State Farm Arena

10-17 Charlotte, NC – Spectrum Center

10-20 Sunrise, FL – FLA Live Arena

10-23 Austin, TX – Moody Center

10-26 St. Louis, MO – Enterprise Center

10-29 Indianapolis, IN – Gainbridge Fieldhouse

11-01 San Antonio, TX – AT&T Arena

11-04 Tulsa, OK – BOK Center

11-07 Dallas, TX – American Airlines Center

11-10 Omaha, NE – CHI Health Center

11-13 Saint Paul, MN – Xcel Energy Center

11-16 Kansas City, MO – T-Mobile Center

11-19 Denver, CO – Ball Arena

11-22 Salt Lake City, UT – Vivint Arena

11-25 Portland, OR – Moda Center

11-28 Seattle, WA – Climate Pledge Arena

12-01 San Francisco, CA – Chase Center

12-04 San Jose, CA – SAP Center

12-07 Inglewood, CA – Kia Forum

12-10 Phoenix, AZ – Footprint Center

12-28 Newark, NJ – Prudential Center

12-31 Boston, MA – TD Garden

01-04 Cincinnati, OH – Heritage Bank Arena

01-07 Louisville, KY – KFC Yum! Center

01-10 Nashville, TN – Bridgestone Arena

01-13 Knoxville, TN – Thompson-Boling Arena

01-16Buffalo, NY – KeyBank Center

01-19 New York, NY – Madison Square Garden

01-23 Columbus, OH – Schottenstein Center

01-26 Montreal, Quebec – Bell Centre



