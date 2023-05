FAKE: La Húngara NO ha actuado en el WiZink para 230 personas

A lo largo de este puente no ha dejado de circular por Twitter un mensaje en el que La Húngara se enorgullecía de haber actuado en el WiZink Center «para 230 personas» a finales de abril. El tuit ha llegado a ser visto por 496.600 cuentas a la hora de la redacción de esta noticia, pero ha resultado ser «fake» como ha podido saber JENESAISPOP.

La noticia tenía su gracia porque La Húngara se enorgullecía de actuar para el público, sin importarle cuánto: «que la gente se está riendo pero yo estoy súper contenta de cantarle a mi público sean 200 o sean 1 millón», añadía después. Lo raro era que no se hubiera cambiado el recinto si no se habían vendido entradas. De hecho, la cuenta «lahungaramusic» no parecía real al no estar verificada ni contar con casi seguidores: solo 800.

Hay otra cuenta sobre La Húngara con 38.000 seguidores, lahungarasonia, que por otro lado no se actualiza desde 2016. Quizá porque La Húngara, como tanta otra gente, parece haber decidido abandonar esta red social, para ahora decantarse por Instagram.

Sin embargo, son miles las personas que han dado veracidad a esta cuenta, retuiteando, dándole a «me gusta» o compartiendo el tuit a través de WhatsApp. Casi medio millón de personas han visto por tanto dicho mensaje. JENESAISPOP se ha puesto en contacto con el equipo de La Húngara y el WiZink Center, desde el cual, la oficina de prensa ha sido contundente: «Esa cuenta de Twitter es falsa, y La Húngara no ha estado recientemente en este recinto».

La Húngara tiene una web oficial en la que figuran sus conciertos. En el listado figuran diferentes localidades de Madrid, Castellón, Sevilla, Cádiz o Badajoz. Esas son las ciudades que la aguardan durante los próximos meses, pero el WiZink Center no ha estado recientemente en su punto de mira.