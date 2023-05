Vosotras Veréis pasean sus ‘Bragas mojadas’ por Sesión Vermú

Este fin de semana se celebran en la Comunidad de Madrid los últimos conciertos de Sesión Vermú. El ciclo apoya los shows de artistas emergentes por todo tipo de localidades grandes y pequeñas. Es totalmente gratis y de mañaneo. Hoy 6 de mayo podrá verse por ejemplo a Vicente Navarro y Vermú en Navalcarnero. A Las Petunias y Valverdina en Loeches. O a Marta Movidas y Morreo en Pelayos de la Presa.

Y mañana 7 de mayo Marta Movidas y Morreo volverán a actuar juntos en Torrelaguna. Vicente Navarro y Vermú lo harán en Buitrago del Lozoya. Etcétera. Más detalles, en la web oficial.

Vosotras Veréis actuarán con Valmara hoy sábado por la mañana en San Sebastián de los Reyes y mañana 7 de mayo en Aranjuez y protagonizan nuestra Canción del Día de hoy. Su tema más visible se llama ‘Bragas mojadas’ y no puede venir más a cuento con estas temperaturas y en estos escenarios actuando a mediodía, cuando más pega el sol. «Tengo las bragas mojadas, cada vez que me muevo, me suda la cara», dice la letra. «Me he quedado sin novio por culpa del calor, qué agobio».

Tras este desvergonzado clickbait, es ‘Que te vaya mal’, publicada a finales del año pasado la que seleccionamos como «Canción del Día», por estar mejor resuelta melódicamente. Es más pegadiza. El grupo indica en redes que les inspira el power pop y el punk del 77 y es ahí donde encontramos influencias de la proto-Movida, como Kaka de Luxe, o por supuesto el grupo que imitaban estos, los Ramones. «Quiero que te vaya mal, que te parta un rayo» debería ser también una referencia a Christina Rosenvinge en la era de Los Subterráneos.

La banda Vosotras Veréis se formó en Carabanchel en 2018. Se presentan como «Ángela (una publicista cantante), Mari (una enfermera bajista), Sara (una arquitecta guitarrista) y Dani (un músico de verdad)», y tienen un EP llamado ‘Preámbulo’ en el que recopilaban sus primeras 4 canciones. Con él llamaron la atención de El Sótano de Radio 3, el podcast de Julio Ruiz o el concurso cazatalentos de Mad Cool. Ahora, ‘Que te vaya mal’, ‘Algo de ti’ y también ‘Bragas mojadas’ formará parte de un EP que verá la luz próximamente. El grupo tiene más conciertos en camino, no dejéis de mirar su Instagram.