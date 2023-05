Feist anuncia fecha única en España

Feist ha anunciado hoy una gira europea en presentación de su último disco ‘Multitudes’. La autora del precioso ‘The Reminder’ ofrecerá un único concierto en nuestro país y será en la Sala Razzmatazz. Este será su primer concierto en Barcelona tras 15 años sin pisar la ciudad condal. Será el próximo 19 de septiembre.

Las entradas para este concierto salen a la venta el viernes 12 de mayo a las 10h en livenation.es y ticketmaster.es. Además, para los usuarios registrados en livenation.es o que lo hagan en los próximos días, se abrirá una preventa el jueves 11 de mayo a las 12h.

La canción que más está sonando de este último disco de Feist, curiosamente no es la bailable ‘Borrow Trouble’, próxima al sonido Bowie en ‘Heroes’, ni ‘In Lightning’, que se acercaba al sonido tune-yards; sino la balada acústica de bonitos coros ‘Hiding Out in the Open’. Os dejamos con las tres que seguro que forman parte del repertorio de las presentaciones de ‘Multitudes’.







