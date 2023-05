Este sábado 6 de mayo se ha celebrado el final de la Copa del Rey en el estadio La Cartuja de Sevilla con el partido que ha enfrentado al Real Madrid y al Osasuna. El evento ha sido noticia también por su selección musical. El cartel, encabezado por Ozuna, ha contado con actuaciones de Alaska y Mario, el DJ Brian Cross, Marta Sánchez, Soraya Arnelas y Romy Low.

Marta Sánchez ha vuelto a protagonizar titulares por cantar en la Copa del Rey su «himno de España» propio, ese al que ha puesto letra y que ha cantado en alguna ocasión. La intérprete de ‘Soy yo’ ha recibido abucheos por parte de la grada, y ha decidido contestar.

«Aunque en este país los pitidos siempre son más ruidosos y más polémicos y más noticia que los aplausos, hubo más aplausos que pitidos» han sido sus primeras declaraciones. Después, Martísima ha vuelto a insistir en su orgullo por el himno: «¿Qué mejor sitio que la Copa del Rey para cantar mi himno? Es algo que me encanta hacer y que me siento muy orgullosa de haber hecho. Creo que es muy bonito, me siento muy española y me gusta cantarlo, y más si le he puesto música y letra».

A la afición que ha seguido pitando el himno después de la actuación, Marta ha contestado: «A los que siguen pitándolo, es una tristeza. Siento pena por ellos porque debe ser muy duro vivir en un país en el que no estás a gusto. Pero yo sí estoy muy a gusto y estoy muy orgullosa de ser española».

Marta Sánchez, que este lunes ha cumplido 57 años, ha sido noticia recientemente por participar en la edición de Mask Singer de Uruguay, donde cantó ‘Bad Romance’ de Lady Gaga disfrazada de magdalena.