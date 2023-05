Anohni and the Johnsons anuncian ‘It Must Change’

El pasado mes de enero, Anohni anunció en Instagram sus planes de lanzar un nuevo disco este año. Lo que no imaginábamos es que recuperaría a los Johnsons, su grupo de colaboradores, en una nueva fusión de sus dos proyectos principales.

Pero así es. ‘It Must Change’, el nuevo single de Anohni and the Johnsons, sale el 16 de mayo, es decir, el martes que viene. Anohni ha dado la noticia compartiendo una imagen de dos carteles colgados en Camden que anuncian la llegada del single. Secretly Canadian y Rough Trade, etiquetados en la foto, vuelven a estar involucrados en el proyecto.

El proyecto antes conocido por el nombre de Antony and the Johnsons se dio a conocer con un sonido centrado en el piano. Con este alias, Anohni publicó cuatro álbumes de estudio, entre ellos el ganador del Mercury Prize ‘I Am a Bird Now‘ (2005). El último, ‘Swanlights‘, vio la luz en 2010, hace ya 13 años, aunque después llegarían un par de discos en directo y una banda sonora.

En 2015, Anohni pasó a usar públicamente su nombre actual (que ya usaba en privado) también para desmarcarse de su proyecto previo con el lanzamiento de un nuevo disco de pop electrónico, ‘Hopelessness’, producido por Oneohtrix Point Never y Hudson Mohawke.

En los últimos tiempos, Anohni ha vuelto a la actualidad musical por ejemplo colaborando en el último disco de Hercules & Love Affair. También ha estado involucrada en la edición de un nuevo libro y recopilatorio sobre el Blacklips Performance Cult, el colectivo de artistas en el que se dio a conocer a principios de los años 90.