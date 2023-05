Nicki Minaj anuncia disco, «lo mejor de 2023»

Nicki Minaj suma 123 singles según la Wikipedia, que según como se mire, podrían ser un par de decenas más o un par de decenas menos. Pero lo seguro es que solo tiene 4 discos, y el último de ellos, ‘Queen’, salió hace casi 5 años.

Eso cambiará en algún momento de 2023, pues en respuesta a un tuit, la cantante acaba de revelar que su nuevo álbum saldrá este año. Y lo ha hecho referenciando el éxito de ‘Super Freaky Girl’, una de las mejores canciones de 2022 (la que sampleaba el mismo hit que MC Hammer), y también su single reciente ‘Red Ruby da Sleeze’, que de alguna manera ella considera el punto de partida.

Nicki Minaj asegura que ‘NM5’ es “lo mejor que saldrá en 2023 y sentará unas bases totalmente nuevas e inalcanzables”. Además, asegura que el tour será considerado «una genialidad». “Eso es y eso es todo”, indica la cantante sin que se termine de dilucidar si está de coña o en serio… si bien su lapso entre álbum y álbum ciertamente está ya para poca broma.

Oh yes fractions warned, SFG did what fractions warned. Red Ruby Da Sleeze MOTHERED so hard & is now the standard. NM5 is the best thing that will come out of 2023 & will raise the bar to new & unreachable heights. NM5 tour will be hailed as “genius”. That’s it & that’s all 😉 https://t.co/PWWKv2MJKk

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) May 10, 2023