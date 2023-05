Primavera Sound 2023 publica horarios: las coincidencias dramáticas

Que Primavera Sound se acerca es una realidad cuando el festival da a conocer esta tarde sus siempre comentados horarios. Esos que siempre dejan coincidencias de sabor melodramático… porque si no, no estaríamos ante un macrofestival. El anuncio viene junto a la revelación de los planos tanto de la edición de Barcelona, como la que se va a realizar en Madrid. Los horarios de Barcelona están disponibles en esta web, y los de Madrid, en esta otra. Los abonos y entradas de día continúan a la venta.

Jueves

En Barcelona el jueves 1 de junio, Rema se solapará con Pinkpantheress, y el final de New Order con el principio de Alison Goldfrapp y Self Steem. Ambas coincidirán con Halsey en su segunda mitad, y Halsey de lleno con Le Tigre. Tanto Blur como Darkside actuarán a las 2 de la madrugada.

En Madrid, en cambio, en la jornada de jueves, la coincidencia será entre el final de New Order y el principio de Darkside y Self Esteem. Y a partir de las 2 de la madrugada, entre Blur y Alison Goldfrapp.

Viernes

En Barcelona, el viernes 2 por la tarde, hay que elegir entre Japanese Breakfast, Shellac y The Delgados, y entre Sparks y Baby Keem (y parte de Julia Holter).

En torno a las 21.00, uno de los mayores dramas: Depeche Mode compiten con Moldy Peaches y Swans. Los que a estas horas vayan a Beak> han de ser muy, muy fans de Portishead.

En torno a las 23.00 y casi a la vez, Kendrick Lamar, Bad Religion, Bleachers y el final de Four Tet.

Pasada la medianoche, Fred again.. y Christine and the Queens coinciden de pleno, e Yves Tumor lo hará con Skrillex.

En este caso un escenario muy parecido encontramos en Madrid, solo que Swans tocan por la mañana, a la 13.30 en el llamado Auditorio Primavera (Teatro La Estación, Principe Pío). *A lo largo de todo el finde, en este escenario Auditorio de Madrid se podrá ver a John Cale, Swans, Laurie Anderson, Julia Holter, Emeralds, Boris y Núria Graham.

Sábado

El sábado St Vincent y Maggie Rogers saldrán a la vez por la tarde, después lo harán Caroline Polachek y The War on Drugs, después lo harán Jockstrap y Kelela.

Calvin Harris coincidirá con Måneskin y Tokischa, y detrás de ellos cantará Rosalía a las 2 de la mañana, a la vez que el pobre Pional y Death Grips.

En Madrid Rosalía no coincide con Death Grips, sino con el principio de Bad Gyal, y con JPEGMAFIA. Antes de eso, un escenario muy parecido al catalán, solo que Caroline Polachek coincide con My Morning Jacket en lugar de con The War on Drugs.

Os recordamos que podéis escuchar nuestro podcast junto a la organización y también consultar nuestro Especial Primavera Sound. Ahí encontraréis recomendaciones grandes, medianas y pronto pequeñas sobre un cartel que reúne a gigantes como Rosalía, Depeche Mode, Kendrick Lamar, Pet Shop Boys, Laurie Anderson o St Vincent, solo por mencionar los primeros que nos están viniendo a la mente. La organización informa también de las incorporaciones de Blondshell (en Madrid), Liturgy (en Barcelona) y ABADIR y las bajas de Eddie Palmieri, Ezra Furman y Maral por motivos de salud.

Podcast: todo sobre Primavera Sound