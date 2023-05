Queens of the Stone Age anuncian primer disco en 6 años

Queens of the Stone Age han anunciado ‘In Times New Roman…’, el disco que presentarán en el Mad Cool de Madrid este verano. El sucesor de ‘Villains’ llegará seis años después que este y saldrá en poco más de un mes, el día 16 de junio,

El primer single, ‘Emotion Sickness’, ya suena en nuestra playlist de novedades. Es otra de esas apisonadoras rockeras de Queens of the Stone Age, aunque tampoco renuncia a las armonías típicas de los 60. Por otro lado, su letra, con frases como «ella ya no me quiere, la he tenido que dejar ir», parece aludir a la ruptura de Josh Homme de su ex mujer y también a la pandemia cuando recuerda el momento en que le «subió la fiebre».

El nuevo disco de Queens of the Stone Age ha sido producido por el grupo y por Mark Rankin, quien ha trabajado con Iggy Pop, Florence + the Machine o Weezer. Ahí va el tracklist:

In Times New Roman…:

01 Obscenery

02 Paper Machete

03 Negative Space

04 Time & Place

05 Made to Parade

06 Carnavoyeur

07 What the Peephole Say

08 Sicily

09 Emotion Sickness

10 Straight Jacket Fitting



