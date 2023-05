Rigoberta Bandini ha anunciado nuevo single, aquel del que dio los primeros detalles hace unas pocas semanas. ‘Miami Beach’ sale el viernes 19 de mayo y llega con la portada veraniega que veis, aún en la onda «DIY» de todos sus lanzamientos.

Rigoberta ya reveló que lanzaría nuevo single «antes de verano», y compartió un par de detalles sobre este tema. «Aventura» es la palabra que utilizaba para describirlo, y confirmaba que la letra incluirá una mención a la «reina del pop», Britney Spears, pues acompañaba el mensaje con la imagen de la portada del álbum ‘…Baby One More Time’. Parece que la cultura popular seguirá impregnando la lírica de Bandini después de sus homenajes a Julio Iglesias, Paolo Sorrentino o Virginie Despentes.

La autora de ‘La Emperatriz‘ anunció que se tomaría un descanso de los conciertos hace casi un año, pero aclaró que aprovecharía este retiro de la vida pública para componer nuevas canciones. En el podcast de JENESAISPOP, Rigoberta aclaró que el retiro era solo «para fuera», pero que «para dentro» seguiría trabajando: «Es parar para estar más activa que nunca, porque todo este ruido externo no me está permitiendo estar tan dentro, jugar a crear movidas que nadie ve. Me apetece hacer eso para volver».

En los últimos meses, Rigoberta ha subido a redes fotos de ella trabajando en el estudio. Incluso se ha deshecho de su famosa y larga melena. Ahora, después de pasar una temporada en Miami, Rigoberta vuelve.

El regreso de Rigoberta sucede antes de lo esperado, pues no ha pasado tanto tiempo desde que la catalana ofreciera los conciertos finales de su gira. En Madrid, su paso a «arenas» dejó un gran sabor de boca entre la sucesión de hits del repertorio, las locuras que sucedían en el escenario y la eufórica respuesta del público.