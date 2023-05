Hofe habla de Nouvelle Vague: Truffaut, Godard, Rohmer, Varda…

El año pasado la mixtape ‘AMODIOA’ situaba a HOFE x 4:40 definitivamente en el mapa. ‘MzMz’ contenía uno de los estribillos más pegajosos a cargo de HOFE, mientras la producción de 4:40 rehuía de encasillarse en un género concreto para explorar la electrónica de diferentes formas.

A veces cometemos el error de pensar que los artistas relacionados con lo urbano no miran al pasado, y para contradecirnos tenemos a HOFE, que ha escogido hablar de Nouvelle Vague en la sección «Meister of the Week» comisariada por Jägermusic. Como podéis ver al final del artículo, está mucho más relacionado con su carrera de lo que parece. HOFE X 4:40 acaban de sacar además un nuevo single junto a BRAVA. Se llama ‘Cada vez ke te pienso’.

¿Por qué has elegido hablar de la Nouvelle Vague en esta sección?

La Nouvelle Vague fue un movimiento que se creó en Francia para romper con la manera convencional de hacer cine y con la intención de transmitir realidades más humanas al espectador. De alguna manera, creo que es algo que pasa mucho en la música y sobre todo en nuestra música, ya que estamos reinventándonos todo el rato. Nos gusta hacerlo y además la mayoría de temas sobre los que hablamos son cosas que le pasan a todo el mundo. Somos unos románticos y unos pasionales, qué le vamos a hacer. Y yo que sé, ojalá acabemos estando hasta en la sopa como Jean-Pierre Léaud y Anna Karina en esta etapa, jajaja.

¿De qué manera crees que ha enriquecido particularmente a los músicos?

Creo que el hecho de que sea un movimiento creado para criticar y revelarse ya es decir mucho. Para mí ha enriquecido a los músicos en el sentido de que eres consciente de que hay una puerta muy bonita que se abre en la manera en la que todo se transmite. Desde la letra, la música, la manera de hacerla. La música es todo realmente, incluso lo que la envuelve. Me he puesto metafísico, de repente…

¿Cuál fue la película que te introdujo en este género?

‘Los 400 golpes’ de Truffaut creo que fue la primera. Me la vi en el salón de casa de txiki con mi aita, con unos 12 años y me flipó.

‘Jules et Jim’ ha sido una película referencial en el mundo del pop. ¿Es de tus favoritas de Truffaut o del género en general o prefieres otras del mismo director como ‘Los 400 golpes’ o cualquier otra?

Buah, esta pregunta es jodida porque de las que he visto (no me las voy a dar de que he visto todas, jajajaj) me gustan casi todas. Hablando de Truffaut, me flipa la manera en la que está hecha y grabada ‘La Noche Americana’, por ejemplo. El hecho de que sea un rodaje dentro de un rodaje me parece un ideote, esto del metacine que le llaman. Una de las cosas del cine de Truffaut que más me flipa es el desarrollo del personaje de Antoine Doinel y de su relación con Christine en varias pelis, que empieza en ‘Los 400 golpes’ y creo que termina en ‘El Amor en Fuga’. El hecho de desarrollar su relación en diferentes películas.

Hay grupos llamados Pauline en la Playa, Band a Part, canciones que se llaman ‘GODARD’… ¿Algún artista favorito o canción favorita titulado con algo de la Nouvelle Vague que te guste?

¡De hecho hay un grupo que se llama literalmente Nouvelle Vague! No he escuchado mucho pero en su momento el algoritmo del spoti me llevó a una versión de este grupo de ‘Love Will Tear Us Apart’ de Joy Division que me gustó bastante y que recomiendo sin duda.

Incluso hay veces que se ha sentido la referencia un poco sobada en el mundo del moderneo, un poco como la imagen de Elvis o Audrey Hepburn. ¿O no te ha dado esa sensación y crees que nunca se reivindicará la Nouvelle Vague lo suficiente?

Totalmente, de hecho creo que está sobadísimo el tema en el mundo del moderneo en general, no sólo en la música. Yo porque me flipa y porque como digo en todas las entrevistas soy un puto friki, pero sin duda pienso que hay peña que habla del tema para hacerse la alternativa y para tirarse el pisto, es lo que tiene el rollito francés… Aun así, de la manera que sea, me parece guay que se hable de ello.

Eric Rohmer representa una vertiente muy pasional, sus películas son una rallada sobre las relaciones sentimentales. ¿Qué te parece esa vertiente? Personalmente es mi favorita. Me fascina ver a todos esos franceses dándole vueltas al amor, a los celos, al sentido de la vida. ¿Pero quizá no la más interesante?

Coincido contigo porque a mí también me fascinan estos temas (soy un pasional, ya lo sé). Aunque creo que me gustan todas las variaciones experimentales como por ejemplo la de Jean-Luc Godard. El hablar de las realidades humanas, de hablar de sentimientos reales, de cosas que nos pasan a todo el mundo, desde un plano artístico obviamente pero a la vez real, aparte de ser una de las señas de identidad de este movimiento, es algo necesario. No todo siempre va a ser bonito y como se dice en estos términos, de película. La gente en la vida real siente, sufre y las cosas también salen mal, de hecho casi siempre salen mal, jajaja.

¿Alguna favorita suya?

Me flipan las de Cuento de Otoño, Cuento De Primavera y Cuento de Verano.

Godard es una vertiente más experimental y arriesgado. ¿Te representa entonces algo así más cerebral y estético? ¿Alguna favorita suya?

Me flipa Godard, de hecho creo que es uno de los directores de la Nouvelle que más he consumido. Creo que aunque nuestra música sea bastante banal también tiene ese punto cerebral y estético, también tiene ese punto de crítica al igual que el cine de Gordard así que podría decirse que sí nos identificamos en parte con él. Me flipa ‘Masculino y Femenino’, creo que la he visto unas cuatro veces ya, y ‘Al Final De La Escapada’, con una Jean Seberg y un Jean-Paul Belmondo de 10 y París precioso en blanco y negro.

Hace poco murió Agnes Varda, ¿la habías seguido? ¿Qué te parecía?

Agnes Varda me parece un icono de la Nouvelle Vague no sólo por ser una de las mayores exponentes femeninas del movimiento sino también por ser una de las exponentes del cine hecho por mujeres. Tengo que ver más pelis pero me encantó ‘Sin Techo Ni Ley’. La vi hace montón pero esta pregunta me ha venido bien para recordarme que tengo que volver a verla.

¿Algún otro director que reivindicar?

Jean-Pierre Melville es un nombre que se me ha venido a la cabeza casi durante toda la entrevista. Me parece uno de los precursores de La Nouvelle y el padre del cine polar francés, así que tenía que mencionarlo sí o sí. Me flipa el hecho de que fuera un apasionado del cine, que se metiera en el mundo del cine por pasión (también porque podía hacerlo y porque tenía mucho dinero), y que creara su propia productora, así porque sí, todo por amor.

¿Y Claude Chabrol? Recuerdo el estreno de ‘La dama de honor’ en 2004 como un acontecimiento y me traumatizó un poco esa peli…

La tengo pendientísima desde hace tiempo, pero si en algún momento me la veo la comentamos en la siguiente entrevista, sin duda.

¿Podemos sentir la influencia de la Nouvelle Vague en tu música en algún lado? ¿En qué canción, dirías, en particular?

Hay muchísimos guiños a la Nouvelle Vague en nuestra música, referencias directas sobre todo. Nuestra música al fin y al cabo es algo referencial. Si tuviera que quedarme con una canción sería ‘Kurosawa’. En ésta hago referencia a Eric Rohmer, a Truffaut, al mítico ilustrador erótico francés Milo Manara incluso… Además, el vídeo es un homenaje al Cine Noir de los 50 y a películas como ‘El Tercer Hombre’, ‘La Noche del Cazador’, ‘Alphaville’… El movimiento de la Nouvelle Vague tuvo como referencia el Cine Negro, así que me parece que el apartado visual también es clave y redondea muchísimo más el sentido y el contenido de la canción.