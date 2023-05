Cómo está cambiando la música la inteligencia artificial

Puede que solo sea artificial, como diría aquellla, pero la IA parece tener en sus manos nuestro futuro. Hasta qué punto, es todo conjetura. Nuestro colega Eduardo Noeda de Both Rocks, que ya visitó el podcast REVELACIÓN O TIMO para repasar la carrera de Depeche Mode, es informático y está impartiendo cursos justo sobre esta temática. De hecho, los de junio estarán orientados al mundo de la industria musical. Motivo por el cual le hemos invitado a una charla sobre este tema para tratar de dilucidar cómo va a afectar la inteligencia artificial a la música. En lo bueno y en lo malo. Desde las posibilidades creativas a todos los problemas de copyright y éticos que genera, y que en Estados Unidos apenas están comenzando a tratar de afrontar desde la legislación.

Entre los artistas, hemos visto de todo, desde la reticencia total de Nick Cave, que ha calificado los resultados como «grotescos», hasta la aceptación total de Grimes, que ha decidido ir a pachas con los creadores que utilicen su voz para dar con nuevas obras, aunque también poniendo ella sus propias limitaciones.

Las discográficas están obviamente persiguiendo las canciones que constituyen dúos imaginarios, «fake», entre The Weeknd y Drake, por ejemplo; y Spotify no para de borrar de sus archivos temas creados con inteligencia artificial. Nuestro invitado nos instruye y nos explica que gran parte del problema es que se ha dejado de desvelar en base a qué material está trabajando la IA y ese material obviamente tiene copyright que la máquina no va a costear. Por otro lado, artistas como mori y Tristán! abrazan sus posibilidades creativas, e incluso se muestran entusiasmados respecto al futuro.

El periodismo musical o el mundo del diseño son algunos de los sectores relacionados que también están alerta ante la posibilidad de que nos quedemos «sin trabajo». Más allá aún, Geoffrey Hinton, padrino de la IA, ha abandonado Google, absolutamente aterrorizado ante su evolución descontrolada, convencido de que la máquina podrá dominar a la humanidad en breve. Noeda se muestra muy desconfiado de estas teorías que los humanos podríamos considerar catastrofistas, pero no la tecnología; y cree que la máquina no tiene consciencia.

En el último tramo del podcast, leemos algunas piezas creadas con IA, como una noticia generada por BING para JENESAISPOP que hace interactuar a Madonna y a Mariah Carey como todos hemos imaginado pero no ha sucedido; o una crítica de Rosalía realizada a través de IA. La web Notas Amargas es una creación de Juan Alonso (La Monja Enana), en la que se publican críticas hechas por un periodista ficticio, realmente amargado, nacido en 1965. No dejes de comprobar en esta web cómo se supera este señoro virtual. Yo le he pedido que reseñe ‘Linger’ de Cranberries…