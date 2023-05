Bad Bunny anticipa ‘Where She Goes’, que sale esta noche

Bad Bunny tiene varias canciones entre las más escuchadas ahora mismo a nivel global. Quizá le haya pillado por sorpresa la aceptación de su colabo con Grupo Frontera, que ha sido número 1 mundial en Spotify. Pero es que también se continúa escuchando ‘Coco Chanel’ para Eladio Carrión.

Varias canciones de ‘Un verano sin ti’ siguen en el top 200 a nivel global, como ‘Me porto bonito’, ‘Ojitos lindos’ o ‘Tití me preguntó’, pero él quiere más. Por eso entre las novedades de este viernes llegará un nuevo tema llamado ‘Where She Goes’. Un tema que a pesar de su título no estará en inglés.

Eso es lo que se deduce del fragmento que ha compartido en TikTok, y en el que se revelan dos cosas. Por un lado, que estamos ante una canción de desamor, celos y despecho («Baby, dime la verdad, si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche no más, que no se vuelve a repetir»). Y por otro, que comenzará como una balada que luego se acelera, dejando entrever quizá un ritmo house próximo a la cultura ball. Más detalles, desde esta madrugada.

@badbunny dime si te gusta y te la envio por whatsapp :) ♬ original sound – Bad Bunny

