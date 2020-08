Dominic Fike / What Could Possibly Go Wrong?

«¿Qué podría posiblemente salir mal?». En medio de la pandemia y con la industria musical a punto de desmoronarse en lo que se está llamando «la mayor crisis» desde los otros años 20 resulta que todo o casi «ha salido mal». Parece una broma, ¿verdad? Tiene sentido, porque el artista revelación Dominic Fike parece también haberse tomado a broma su esperado disco de debut, lo cual en este caso es bueno, pues ha dado lugar a un álbum de media hora, fresco y variado, un poco raro, idóneo para este raro verano.

La presión de igualar el pelotazo dado por un tema publicado en 2018 llamado ‘3 Nights’ parece inexistente en un disco de tempo relajado y calmado incluso cuando trata temas como la fama, de soslayo la política o el hecho de haber estado en prisión. Como consecuencia de una agresión a un policía, y después haberse saltado la libertad condicional, Dominic Fike ha tenido sus más y sus menos con la justicia, y de hecho no puede de momento visitar Reino Unido por problemas con su visado, algo que pasa casi sin que te des cuenta por la letra de la canción final, ‘Florida’. El álbum en general, en cambio, habla del amor con todo el divertimento posible, como indican los mismos títulos de dos de las canciones más lozanas, ‘Chicken Tenders’ y ‘Vampire’.

‘Chicken Tenders’ es el single principal, y una de las canciones alternativas del verano, gracias al color que aportan géneros tan distintos como el R&B, el synth-pop y los restos de la chillwave en esta canción sexual entre sábanas de hotel y «pops de pollo». Y ‘Vampire’ ha de agradar por igual a todos a los que haya conquistado esta canción con ese estribillo que dice: «tan solo he venido a decirte / que todo el mundo en esta fiesta es un vampiro / que esto no es vino tinto / y que todos somos comida para los chupadores de sangre / moviéndose bajo la luz de la luna».

Como una enternecedora comedia de terror de serie B, o lo que es lo mismo, como los últimos discos de los Strokes, ‘What Could Possibly Go Wrong?’ no se casa con ningún género pasando de esa intro de un minuto llamada ‘Come Here’ que pretende ser un homenaje a los Pixies, a un tema que parece de hecho escrito por el grupo de Julian Casablancas, ‘Double Negative (Skeleton Milkshake)’. Lo mismo que ‘Why’. Dominic Fike asegura ser tan fan de Lil Kim como de Eminem y de los Red Hot Chili Peppers, como atestiguan melodías como ‘Cancel Me’, en la que se pasa por el arco de triunfo la «cultura de la cancelación» porque perder la fama le permitiría irse a su casa con su familia, y ‘Politics & Violence’.

Entre estas 14 canciones, a veces es difícil dilucidar si algunas pistas son una genialidad o más bien una nadería, y a esa orquestada grabación con homenaje a Beach Boys llamada ’10xStronger’ me remito; pero ‘What Could Possibly Go Wrong?’ sí justifica muchas de las cosas que están convirtiendo a su autor en una pequeña leyenda en ciertos entornos: es colega de Brockhampton, Billie Eilish dice que es uno de los artistas más infravalorados de la actualidad y ha terminado viviendo en Los Ángeles en la casa de un Arctic Monkey.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Chicken Tenders’, ‘Vampire’, ‘Why’

Te gustará si te gustan: los Strokes, Mac DeMarco, lo mismo Drake que Sean Nicholas Savage

Youtube: vídeo de ‘Chicken Tenders’