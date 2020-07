Dominic Fike defiende el amor entre «pops de pollo»

Entre las canciones que han pasado este año por la playlist anual “Lo más Sabrosón” que ejecuta mi socio Raúl Guillén, merece la pena detenerse en el temazo que sacaba a finales del mes pasado Dominic Fike, una de las claras revelaciones de 2020. Columbia publicará la semana que viene el debut de este artista de Florida de 24 años, que constará de hasta 14 temas concentrados en 34 minutos de duración, con un par de pistas extendiéndose poco más de 1 minuto. El álbum dejará atrás el éxito de ‘3 Nights’, el single que Dominic Fike sacaba a finales de 2018 y que llevaba al top 3 en Reino Unido, al número 6 en Holanda y a los 450 millones de streaming en Spotify.

No tan cerca esta vez de los ritmos jamaicanos, ni de los guiños hip hop o incluso rock, ‘Chicken Tenders’ contiene esa frescura veraniega de la chillwave, pero aquí más cerca del synth-pop onírico. De alguna manera, no sorprendería que esta fuera una producción de Kali Uchis. La letra se sitúa en un hotel, en el que “Christina”, un personaje imaginario, como ha explicado en el programa de Annie Mac, está viendo la tele. La figura de los tenders -o como diría Ayuso, siempre atenta a su marca favorita, «pops de pollo«- se entremezcla con el sexo varias veces, no solo en el estribillo, como en ese momento en que cuenta: “pedí unos fingers de pollo a la habitación, pero teníamos que hacer otras cosas antes”.

Jack Begert dirige el sencillo vídeo para ‘Chicken Tenders’ que, no por tonto es menos irresistible y entretenido, mostrando al artista despertando en una cama y comenzando una especie de videojuego pero al revés, en el que en lugar de avanzar de izquierda a derecha, parece estar retrocediendo. En algo menos de un mes de vida, el vídeo ha superado el millón de visualizaciones: aunque muy por debajo de las expectativas comerciales que despertó ‘3 Nights’, Dominic Fike parece estar encontrando su camino.

‘What Could Possibly Go Wrong’ es el nombre del álbum debut de Dominic Fike, como señalábamos a la venta el 31 de julio, y conteniendo también un sencillo dado a conocer este mes llamado ‘Politics & Violence’. Una canción más abstracta y ligeramente experimental, con una letra no tan política como pueda parecer (por un lado dice «no encontrarás el cielo en estas colinas», por otro repite suavemente que «todo lo que necesitas es enamorarte»). Lo seguro es que Dominic Fike es una persona con conciencia social, pues el álbum iba a salir hace unas semanas, pero se ha retrasado debido al movimiento Black Lives Matter.



