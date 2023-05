Sónar 2023 anuncia horarios

Hoy se conocen los horarios de la 30ª edición de Sónar, que se celebra entre los días 15 y 17 de junio en Barcelona con las actuaciones de gente como Aphex Twin, Fever Ray, Shygirl, Oneohtrix Point Never o Richie Hawtin.

El jueves 15, como es habitual, solo hay jornada de día, con gente como Marina Herlop actuando a las 17.00, Oneohtrix Point Never haciéndolo a las 18.45, Koda9 con ‘Escapology’ a eso de las 20.20 y Black Coffee cerrando la noche entre 22.00 y 0.00 horas.

El Sónar de Día volverá el viernes 16 ya en la primera jornada completa, con Ralphie Choo actuando tan pronto como a las 15.30. Albany, Crystal Murray y Desert estarán sobre el escenario a eso de las seis de la tarde, mientras The Blessed Madonna actuará entre 20.10 y 22.00 horas. A la misma hora se podrá ver el show 3D/AV de Max Cooper.

Ya en Sonar de Noche, Aphex Twin saldrá a las 22.10, Fever Ray lo hará a las 23.40, Shygirl a la 1.05 y BICEP a la 1.40, en parte coincidiendo con ella. La madrugada será de nombres como Peggy Gou (3.05) y Honey Dijon (3.20), entre muchos otros.

El sábado 17 habrá que ir pronto a Sónar de Día para ver gente como La Niña Jacarandá o la gran revelación nacional Dinamarca. En torno a las 19.30 habrá que escoger entre 2manydj’s invite Peach & Tiga y el set de Sticky M.A. Este último se solapará con Lucrecia Dalt. Horse Meat Disco x Prosumer despedirá Sónar de Día entre 22.05 y 0.00.

Ya en Sónar de Noche Eric Prydz y Koreless coincidirán a eso de las 22.30 mientras Samantha Hudson saldrá a las 23.20. Bad Gyal actuará a las 23.55 lo cual no debería ser un problema porque el set de Samantha está programado 40 minutos. A La Zowi le ha tocado de madrugada (2.05), aunque no tanto como a Little Simz, programada entre 2.50 y 3.50 horas, justo al mismo tiempo que el DJ set de rusowsky. La noche terminará con nombres como Richie Hawtin (4.05) y Angel Molina (5.30).

Para posibles cambios o erratas, recomendamos siempre consultar la web oficial o la APP. Aún puedes comprar tus entradas para Sónar aquí.