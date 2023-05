Loreen, top 2 en UK con ‘Tattoo’, mejora el dato de ‘Euphoria’

Quien pensara que la canción ganadora de Eurovisión 2023 no iba a sonar se equivocaba. Aunque mañana hubiera un cataclismo y ‘Tattoo’ desapareciera por arte de magia de todo el mundo y de todas las playlists también, puede conformarse con lo que ha conseguido ya. Van 76 millones de streamings en Spotify.

‘Tattoo’ ya había hecho alguna incursión en listas internacionales, sobre todo nórdicas, antes de Eurovisión. Y su victoria ha sido su consolidación. Ha estado incluso en el top 5 del Global de Spotify, por ejemplo llegando al número 1 en una tierra tan competitiva para una artista sueca como es Reino Unido. Y en este país finalmente entra directamente al top 2 de la lista oficial semanal, tan sólo por detrás de ‘Miracle’ de Calvin Harris y Ellie Goulding. Solo 4.000 unidades la han separado de la cima (38.000 vs 42.000).

- Publicidad -

Este dato mejora el top 3 de ‘Euphoria’ -ganadora de 2012, también de Loreen- en su momento. Pero es que además la canción nueva tiene la estética trance necesaria para ser apoyada por playlists de hits actuales e incluso en Today’s Top Hits la han abrazado.

‘Tattoo’ ha sido número 1 en Suecia, Holanda, Islandia y Letonia, y también ha alcanzado el top 10 en Alemania, Finlandia o Irlanda. Respecto a España, podemos esperar una posición similar a la italiana: un top 25.

- Publicidad -

Respecto a otras entradas en listas británicas, el número 6 para ‘Cha Cha Cha’ de Kaarija no está nada mal. ‘I Wrote a Song’, de Mae Muller, la representación británica, logra llegar al número 9 pese a su mala posición en Eurovisión. Y ‘Queen of Kings’ de Alessandra, la representante noruega, se cuela en el número 10.

La canción israelí llega al 45, la austríaca al puesto 48, la polaca al puesto 56, la belga al 63 y la francesa al puesto 94, entre otras entradas. Una fantasía que recopilamos a continuación:

02 Tattoo (Suecia)

06 Cha Cha Cha (Finlandia)

09 I Wrote a Song (UK)

10 Queen of the Kings (Noruega

35 Mountain (Sam Ryder, UK 2022)

45 Unicorn (Israel)

48 Who the hell is Edgar? (Austria)

56 Solo (Polonia)

63 Because of you (Bélgica)

79 Promise (Australia)

92 Break a Broken heart (Chipre)

94 Evidemment (Francia)

95 Heart of Steel (Ucrania)

- Publicidad -

Instagram Live: Comentamos Eurovisión 2023