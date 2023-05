Las Mejores Canciones del Momento: abril y mayo 2023

Renovamos nuestra playlist que recopila lo mejor del mes. Como sabéis los 4.700 suscriptores, Las Mejores Canciones del Momento anticipa qué encontraréis en nuestra lista con lo mejor del año. 2023 nos está dejando grandísimos singles de Sen Senra, Amaarae, Arlo Parks, Bad Bunny, Kylie Minogue, Róisín Murphy, PJ Harvey, Blur o ANOHNI and the Johnsons, en anticipo de sus próximos trabajos largos.

También es momento de recordar cuáles han sido nuestros últimos «Discos de la Semana» y ahí podemos hablar de Kara Jackson, Jessie Ware, Surfin’ Bichos, Alison Goldfrapp… mientras seguimos disfrutando de los éxitos de otros álbumes notables que han salido recientemente, como ha sido el caso de Simona, Kali Uchis, PUTOCHINOMARICÓN o Miss Caffeina, que recuperan fuelle con un muy buen EP.

Entre lo mejor del pop nacional, hay música para todos los gustos, desde el pop ochentero de Vicco a la resistencia indie de El Último Vecino y airu, Rodrigo Cuevas completamente a lo suyo o Samantha Hudson, que ídem.

Sen Senra, Sky Rompiendo / Uno de eses gatos

Amaarae / Co-Star

Arlo Parks / Blades

Bad Bunny / WHERE SHE GOES

Kylie Minogue / Padam Padam

Róisín Murphy, DJ Koze / The Universe

Young Gun Silver Fox / Moonshine

Alien Tango / Song for FIFA

Jessie Ware / Begin Again

Chanel, Abraham Mateo / Clavaíto

Surfin Bichos / Luz del Mediterráneo

NATHY PELUSO / TONTA

SIMONA / MELONI

Romy / Enjoy Your Life

Blur / The Narcissist

ANOHNI and the Johnsons / It Must Change

Kara Jackson / why does the earth give us people to love

PJ Harvey / A Child’s Question, August

Sarah Kinsley / Lovegod

Lana del Rey, Jon Batiste / Candy Necklace

Kali Uchis / Moonlight

Vicco / Todo me da igual

Miss Caffeina / Y de repente

PUTOCHINOMARICÓN / síndrómé dél ímpóstór…

Alison Goldfrapp / NeverStop

Dagny / Heartbreak in the Making

Kesha / Eat the Acid

Samantha Hudson / Adicta al sonido

Vosotras veréis / Que te vaya mal

Bueno Perdona / Las plantas se están muriendo

El Faro / Sal de mi casa

Bebe Rexha / Satellite

Ana Mena / Ben & Jerry’s

Ona Mafalda / Calor

Remi Wolf / Prescription

Victoria Monét, Buju Banton / Party Girls

Susanne Sundfør / alyosha

Rodrigo Cuevas, iLe / Más animal

El último vecino / Demasiado

airu / Es todo un encierro

Fred again.., Brian Eno / Enough