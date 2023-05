Kylie Minogue estrena ‘Padam Padam’ en la tele americana

Kylie Minogue ha empezado la promoción de ‘Tension’, su nuevo disco, y ha cantado el single ‘Padam Padam‘ por primera vez en un plató de televisión. En concreto, Kylie ha visitado el plató de ‘American Idol’, en Estados Unidos, para cantar en la final.

Kylie ha interpretado solo la primera parte de ‘Padam Padam’ en directo, apoyada por una pista pregrabada y vestida completamente de negro, en representación de la malicia sexy que transmite la canción. Después ha pasado directamente a cantar ‘Can’t Get You Out of My Head’ acompañada de una de las finalistas del talent, Nutsa Buzaladze.

Estados Unidos es un mercado que tradicionalmente se ha resistido a Kylie. ‘The Loco-Motion’, su primer single, alcanzó el número 3 pero no fue hasta 2001 cuando Kylie volvió al top 10 del Billboard gracias a su mítico «la la la». Después, ni ‘Slow’ funcionó especialmente bien en este mercado, y mucho menos ‘Dancing’ pese a su querencia country, pues ni entró en lista.

Cabe destacar que Kylie ha logrado buenas posiciones en Estados Unidos con otros singles que no han sido el de presentación de su disco. Por ejemplo, ‘Love at First Sight’ alcanzó el número 23 e ‘It’s No Secret’ el 37. ‘I Should Be So Lucky’, el «lead single» de su álbum debut, en realidad el segundo single de su carrera, llegó al 28, y ‘Higher’, su colaboración con Taio Cruz, al 24.

Así quedan los picos de todos los primeros singles de Kylie en Estados Unidos:

1.- The Loco-Motion, top 3

2.- ‘I Should Be So Lucky’, top 28

3.- Better the Devil You Know, top 62

4.- Can’t Get You Out of My Head, top 7

5.- Slow, top 91

6.- 2 Hearts, top 93

7.- All the Lovers, top 59

