Morad, top 2 en España; Arde Bogotá, top 3

Quevedo continúa en el número 1 de Discos en España con ‘Donde quiero estar’, que justo acaba de presentar en Mallorca Live Festival. Pero hay 2 discos que pueden presumir de haber llegado al menos al top 3, cosa que no pudo decir Ed Sheeran la semana pasada. Disco, “Substract” de Ed Sheeran, que por cierto cae estrepitosamente del puesto 4 al puesto 18.

Morad protagoniza la entrada más fuerte de la semana al llegar al número 2 con ‘Reinsertado’. El disco de hasta 19 pistas incluye colaboraciones con Nicki Nicole y Eladio Carrion y Beny Jr. Hasta 6 canciones del álbum se han colado en el top 100 de singles, como analizaremos aparte, destacando ‘Andando’ en el puesto 37 y ‘Paz’ en el 39.



El cambio de tercio es total en el top 3 de álbumes en España, pues la banda de moda en el rock nacional, Arde Bogotá, logra colarse en el podio con ‘Cowboys de la A3’. Sin ser artistas de singles, hasta dos temas superan ya el millón de escuchas, ‘Los Perros’ y el titular. El disco anterior de Arde Bogotá, ‘La Noche’, fue puesto 22 en nuestro país (aún está en el top 100), por lo que su ascenso a la popularidad es claro.

Curiosamente la reedición ‘Parasiempre’ de Héroes del Silencio (top 6 en la lista general de álbumes) impide a Arde Bogotá ser número 1 en vinilos, y ‘Cowboys de la A3’ tiene que conformarse con el puesto 2 en la lista de LP’s. Y digo curiosamente porque Bunbury parece una referencia evidente en la música de Arde Bogotá.



Chica Sobresalto no repite su número 1

Chica Sobresalto fue número 1 en España con ‘Sinapsis’, aunque la segunda semana aquel disco bajó hasta el puesto 68. A falta de averiguar qué pasa en la segunda semana de ‘Oráculo’, al menos puede presumir de entrada en el top 10: es número 9. También es top 5 en la sublista de vinilos.



Marc Seguí, top 50 en Discos

Mientras ‘Tiroteo’ se acerca a los 500 millones de streamings en Spotify, Marc Seguí intenta seguir con su carrera al margen de aquel golpe de suerte. ‘AAAAAA’ protagoniza una entrada modesta en el puesto 50, pero hay que decir que el disco es tan sólo un EP de 6 canciones, lo que le hace competir en desventaja respecto a otros lanzamientos del top.



Alison Goldfrapp, top 75

El disco en solitario de Alison Goldfrapp, ‘The Love Invention’, nuestro “Disco de la Semana” la semana pasada, entra al puesto 74 en España. Los 3 últimos discos de Goldfrapp sí que llegaron al top 50 en nuestro país. En vinilos ha llegado al puesto 9.

En otros países, el álbum sola de Alison ha sido número 6 en Reino Unido, número 39 en Alemania y número 25 en Suiza. No se espera impacto alguno en Estados Unidos.



Modesta entrada de Jonas Brothers

Considerable fracaso de ‘The Album’ de Jonas Brothers en nuestro país, teniendo que conformarse con el puesto 56. Un dato similar a otros países europeos: top 42 en Holanda, top 99 en Alemania, top 55 en Irlanda.

Donde permanecen fieles a Jonas Brothers es en Reino Unido y Estados Unidos. En ambos países ‘The Album’ ha sido top 3.



Cráneo y Bejo, top 100

Un disco de rap nacional logra colarse en el top 100 español. Se trata de ‘El Tobogán’ de Cráneo y Bejo, directo al puesto 82. Bejo había llegado con el EP ‘Tripi Hapa’ al puesto 71, junto a Cookin Soul.



La Plazuela, subida más fuerte

No podemos dejar de comentar que por segunda semana consecutiva, La Plazuela protagonizan una subida espectacular en Promusicae. Esta es la más importante de la semana: pasan del puesto 46 al número 32. Y no, no se produce por venta de vinilos, donde no han protagonizado una subida significativa, sino que parece consumo orgánico de streamings. Ojito con el techo de ‘Roneo Funk Club’.



Daft Punk y reediciones

Otras entradas son la reedición de ‘Random Access Memories’ de Daft Punk en el número 8 y ’San Francisco Express’ de Los Suaves en el puesto 31.