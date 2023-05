Bisexualidad y brujería: La Zowi se corona como ‘La Reina del Sur’

La Zowi estrena hoy ‘La Reina del Sur’ y con el nombre del álbum parece confirmarse líder de un territorio que ya le pertenecía. Trazas de reggaeton, dembow, melodías jamaicanas y flamenco conforman un trabajo tan variado como violento, al que pertenecen los singles ‘Bitch Feka’ y ‘La 9’. Se unen a ella otros artistas como Soto Asa, Mariahlynn, Harry Nach, Marcianeke o Galee Galee, en un disco más extenso de lo que acostumbra la cantante de ‘Matrix’.

La brujería y la oscuridad las encontramos en el tema ‘Chill’, donde se combinan las palmas de flamenco y las rimas ingeniosas, ya características de La Zowi. Esta canción está producida por King Doudou, productor de temas como ‘Fiebre’ de Bad Gyal. El videoclip apoya esa estética hechicera que se entremezcla, incluso, con lo religioso.

“Dice que es mía, no quiere a otro. Antes de mí no comía toto”, cuenta en ‘Lokita’. Por si quedaban dudas de su atracción por las mujeres, la autora las despeja por completo. Lo hace en una canción que se acerca al trap de su mixtape ‘Ama de Casa’. Suena a ella, no hay duda, es marca personal.

La artista, nacida en París, presenta su primera canción en francés. ‘Bebé’, con una base de reggaeton se acerca a notas jamaicanas, se desenvuelve en un ambiente en el que no se había visto a la cantante.

Un disco lleno de empoderamiento y rimas obscenas que ya han devuelto a La Zowi al lugar del panorama que desea.

La Zowi en concierto:

24/5 SOUND ISIDRO – LA RIVIERA (Madrid)

26/5 VIVE FEST (Guadalajara)

17/6 SONAR FESTIVAL (Barcelona)

30/6 BIG SOUND FESTIVAL (Valencia)

1/7 PEÑÍSCOLA FROM STAGE (Peñíscola)

6-8/7 ROLLING LOUD FESTIVAL (Portugal)

29/7 FAN FUTURA FEST (San Javier, Murcia)

11/8 NEO CAAC (Sevilla)

25/8 RIVERLAND (Arriondas)

