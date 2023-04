La Zowi ya ha comenzado el rollout de su nuevo disco, el primero en tres años, ‘La Reina del Sur’. Lo ha hecho con el lanzamiento de ‘BITCH FEKA’, instantáneamente una de las mejores canciones que ha sacado nunca. Además, viene acompañada de un ya icónico vídeo que también protagonizan Samantha Hudson y Olivia Missy.

‘BITCH FEKA’ es un bombardeo continuo de insultos y desplantes a un nivel del que solo La Zowi es capaz. «No me creo a esas putas» es la primera frase del tema, y no hace más que mejorar. La autora de ‘Matrix’ tiene para dar a todos sus enemigos, desde las putas de «la tota seca» hasta los hombres de su vida, los cuales casi ya no necesita porque «pa’ chingar tengo los dedos». La agresiva producción de Lex Luger, que ha colaborado con artistas como Lil Wayne o Gucci Mane, solo suma al lado más crudo de Zoe.

El vídeo es el acompañamiento perfecto para ‘BITCH FEKA’, con un guión confeccionado por la realizadora francesa Virginie Despentes. Con una trama digna de una película de Tarantino, en él La Zowi, Samantha Hudson y Olivia Missy se vengan de su chulo torturándole y obligándole a ingerir la droga que tanto le gusta.

‘La Reina del Sur’ apunta a ser su «trabajo más ambicioso y rotundo hasta la fecha», según indican en un comunicado, aunque por el momento no existe fecha de salida. Este será el sucesor de ‘Élite’, lanzado en 2020.

