La Zowi / Élite

La Zowi juega en las entrevistas a ser la típica persona que no se entera de nada. Sin embargo, en su obra musical hay visión. ‘Élite’, su nueva “mixtape”, traza un recorrido por su trayectoria desde que era una “fulana” hasta hoy, cuando es una “jefa”, y su título no es un homenaje a la serie del mismo nombre que lo peta en Netflix, sino un reflejo de esa filosofía “fake it ‘til you make it” propia del trap de la que nos ha hablado recientemente el cantautor asturiano Pablo und Destruktion, llevada lógicamente a su necesario destino final.

Las letras de La Zowi siguen plagadas de sexo sucio, dinero más sucio si cabe, de marcas, de una cantidad ingente de oro, de drogas, de alguna “cat fight” y sobre todo de mucha chulería. La artista hispanofrancesa le ha echado mucho morro a la vida para llegar donde está, pero también ha sabido rodearse de buenos productores y crear un imaginario que, guste o no, ha calado entre las nuevas generaciones. Su historia, la de una chavala humilde que se busca la vida haciendo canciones y consigue el éxito, y que además es madre (el título de ‘Ama de casa‘ era reivindicativo), es admirable al margen de lo que pueda opinarse sobre su música. Y ‘Élite’ representa una evolución en ese imaginario. La diferencia de esta “mixtape” respecto a ‘Ama de casa’ es que, esta vez, las producciones suenan más avanzadas a pesar de lo que pueda dar a entender el mayor éxito del disco hasta la fecha, una ‘Boss’ adscrita a los códigos del trap clásico tanto musical como líricamente que, no obstante, es capaz de convertir una frase tan agresiva como “to’ lo que tengo es caro, yo misma me doy asco” en un carismático lema que llevar por bandera.

En otros puntos de ‘Élite’, un vistazo a los créditos de producción sorprende. La oscura y cortante base de ‘Fulana’ es obra de Sinjin Hawke, presente en ‘Wolves’ de Kanye West, y si alguien duda que esta canción pueda llegar al Sónar, cabe recordar que Hawke ya ha actuado en el festival barcelonés junto a Zora Jones, también acreditada en la pista 1 de ‘Élite’ (el rapero Ian Isiah, que acompaña a Zoe Jeanneau en la canción, aparece en los dos últimos proyectos de Blood Orange y su aportación llena de “booty booty bootys” y “pussy pussy pussys” es una fantasía sci-fi).

Por otro lado, Jam City, conocido por su trabajo con Kelela y últimamente con Bad Gyal, es el productor principal de ‘Phonecall’, un tenue dancehall acentuado por el ritmo de unas castañuelas totalmente adictivo. Y entre menciones al “hood”, a las cosas “caras” o a tener cosas “dentro”, en este viaje hacia la “élite” terminan destacando elementos interesantes como los disparos láser de la agresiva ‘Gogo’ -que samplea el tema homónimo de 2014 de Spice- o las delicadas percusiones melódicas de ‘Full Time’.

Tampoco hay que ser asistente habitual de los festivales de música electrónica para comprender que la base de ‘Drug Dealer’ busca ser tan siniestra como futurista, y aunque La Zowi nunca se achanta ante estas bases, que pueden ser bastante malvadas como sucede en la nerviosa ‘Armani Fucsia’, sus textos sí suenan menos imaginativos en comparación, al aportar pocos matices a su obsesión con la pasta, los brillantes y el sexo. Sin embargo, la artista siempre consigue dar con una frase que atrapa, como esa de ‘Drug Dealer’ que reza: “no llega por barco, no llega por cielo, to lo convierto en pilas de dinero” para concluir: “somos to’ bellacos, nos gustan los cueros, lo nuestro es amor, pero es del sincero”. El compromiso con la apariencia es una de las razones de ser del trap, y ‘Élite’ nace desde ese espíritu para convertirse en un álbum destacado del género, ahora con ánimos de sofisticar el sonido de La Zowi para abrirlo a nuevos públicos.

Calificación: 7,1/10

Lo mejor: ‘Fulana’, ‘Phonecall’, ‘Full Time’, ‘Boss’

Te gustará si te gusta: Kaydy Cain, Yung Beef, Bea Pelea, Bad Gyal

