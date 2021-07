La Zowi te «saca la leche en el porche» entre disparos láser en ‘Matrix’

‘Elite‘ de La Zowi fue uno de los últimos discos que salieron el año pasado solo meses antes de que se decretara el estado de alarma. Era un estupendo trabajo de trap con producciones ligeramente avanzadas que dejó cortes destacados como ‘Filet Mignon’, ‘Full Time’ o ‘Phonecall’ en los que era posible encontrar, en los nombres de producción, a gente tan interesante como Sinjin Hawke (Kanye West) o Jam City (Bad Gyal, ahora Olivia Rodrigo).

Ahora, Zoe Jeanneau prepara el lanzamiento de una nueva mixtape llamada ‘La Reina del Sur’ que verá la luz en algún momento de los próximos meses. ‘La Reina del Sur’ presentará a «La Zowi de siempre, pero next level», según la nota de prensa oficial.

El primer avance, que puedes escuchar en la playlist de novedades «Ready for the Weekend«, es un tema que efectivamente parte de ‘Élite’ pero solo para llevar su sonido un poco más lejos: ‘Matrix’ continúa fijado en el trap pero la producción de Roydee ahora incluye disparos láser y es prominentemente electrónica, dirigiéndose al futuro. Si recuerda un poco a PC Music no es casualidad: La Zowi está a punto de publicar un single en este sello, junto a Namasenda.





